Carla Ojeda no tenía grandes expectativas este 1 de mayo. Ella es pensionada y con el último pago que recibió solo pudo comprar un kilo de queso blanco. Tras escuchar los anuncios de Nicolás Maduro expresó ante toda su familia “el sueldo no existe en este país”.

En otras palabras, el economista José Guerra dijo que “Maduro firmó ayer el acta de defunción del salario mínimo de Venezuela”, al cumplirse más de un año del último aumento y solo hacer ajustes de bonos compensatorios.

Para él, se trata de una política totalmente equivocada porque, aunque nadie en el país vive de esos 130 bolívares que representan 5,23 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de este 2 de mayo, el sueldo mínimo es muy importante ya que permite calcular los bonos vacacionales, aguinaldos y las prestaciones sociales que recibe el trabajador una vez que se jubila.

El economista y profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Carlos Ñáñez, fue tajante: “Cuando el salario se bonifica se destruye su esencia… Al aumentar estos bonos y llevarlos a 70 dólares al mes solo se puede adquirir menos de 5% de la canasta básica, calculada en mil 200 dólares, y el 95% queda por fuera”.

Una las consecuencias de estas medidas es que la administración pública tendrá cada vez menos empleados “y llegará el momento que se paralizaré, y hay que tomar en cuenta la prestación de servicios públicos, la educación y el acceso a la salud pública. Está en peligro todo eso”.

Confusión y decepción

Para los cinco millones 300 mil pensionados como Carla, resulta mucho más grave esta aniquilación del salario ya que ellos no reciben bono de alimentación y las medidas anunciadas solo generaron mucha confusión.

La tarde del 1 de mayo, Maduro no mencionó a los jubilados ni a los pensionados, por lo que la noticia era que ellos se mantenían únicamente con sus 130 bolívares mensuales porque el llamado Bono de Guerra Económica es toda una lotería. “Yo lo he recibido solo tres veces. Hace dos meses me lo depositaron, y el mes pasado, por mi primera vez, le llegó a mi esposo”, relató Carla, quien no confía en que ese ingreso sea fijo.

Ñáñez explicó que la plataforma Patria es un mecanismo que no es consistente en cuanto a sus pagos, “no es coherente y es administrativamente imposible, además de que no abarca a toda la población… no tiene la confiabilidad para que de él se desprenda una asignación salarial porque no es regular”.

Pero eso no es todo. La mañana de este martes, a través de su cuenta en Twitter, Maduro anunció que ese bono ya no sería de 20 dólares al mes, sino de 30, pero volvió a obviar a los jubilados y pensionados.

Muy cerca del mediodía de este 2 de mayo, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aclaró que los trabajadores activos de la administración pública nacional cobrarán 30 dólares por el bono de guerra, más 40 dólares de ticket de alimentación, en su equivalente a bolívares.

[email protected] [email protected] de la APN cobrarán el equivalente en Bs a 30 USD por concepto de bono de guerra más el equivalente en Bs a 40 USD de ticket de alimentación y su sueldo, el bono de guerra más el ticket de alimentación serán indexados periódicamente. #TrabajadoresConMaduro pic.twitter.com/jTCqtuGhRk — Francisco Torrealba (@torrealbaf) May 2, 2023

Respecto a los jubilados de la administración pública escribió que recibirán 49 dólares por concepto del bono de guerra, más el monto cobran habitualmente por su jubilación, mientras que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cobrarán el equivalente en bolívares a 20 dólares del bono de guerra indexado, más los 130 bolívares cobrados como pensión que es lo mismo al salario mínimo.

Sacando cuentas, Carla dedujo que ahora, además del kilo de queso blanco, con los 20 dólares que recibirá cuando la suerte esté de su lado, podrá pagar 3,9% de la canasta básica alimentaria que, al cierre de abril estaba en 510,88 dólares, según los datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Pensó un poco más y recordó que el más reciente bono de guerra económica, que ella no recibió, pero su esposo sí, fue de más de 40 dólares, con lo que le quedó claro que no hay mejoría alguna en esos anuncios hechos el Día Internacional del Trabajador porque el monto, en lugar de aumentar, bajó.

El mismo análisis hizo el profesor Ñáñez. “El último bono de guerra económica que percibimos los docentes fue de mil 200 bolívares que fueron cerca de 44 dólares, y ahora nos ofrecen 30. Eso demuestra discrecionalidad y que vivimos del pluriempleo, de actividades que se han llamado eufemísticamente como emprendimientos y que es una realidad sobrevivencia”.

Es así como aseguró que los trabajadores de la administración pública están “desalarizados” y trabajan en condiciones indecentes desde el punto de vista salarial, de acuerdo a las teorías y estudios del sociólogo chileno, Juan Somavía.

[email protected] [email protected] de la APN cobrarán el equivalente en Bs a 30 USD por concepto de bono de guerra más el equivalente en Bs a 40 USD de ticket de alimentación y su sueldo, el bono de guerra más el ticket de alimentación serán indexados periódicamente. #TrabajadoresConMaduro pic.twitter.com/jTCqtuGhRk — Francisco Torrealba (@torrealbaf) May 2, 2023

Razones para no aumentar el salario

Aunque Carla y la mayoría de los venezolanos no tenían expectativas positivas sobre un posible aumento salarial, el economista José Guerra dijo que no cree en el argumento de Maduro de que no cuenta con los recursos.

“Nosotros creemos que sí tiene los recursos y, sobre todo, a raíz de las exportaciones petroleras por parte de Chevron, de alrededor de 140 mil barriles diarios de petróleo que no está sancionado, que se vende a precio de mercado y cuyo costo de flete es muy bajo… Además, el gobierno está recaudando en IVA (Impuesto al Valor Agregado) más de tres mil 500 millones de dólares, y en el IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras) más de mil 500 millones de dólares”.

El especialista dijo que la idea de Maduro en su plan de ajuste macroeconómico es comprimir hasta el mínimo admisible la remuneración salarial, por lo que significa en la estructura del gasto del estado venezolano, por eso se está sacando de encima el salario mínimo y las incidencias del mismo.

“Cuando se dice que ese gasto puede presionar al tipo de cambio y a la inflación eso depende del financiamiento, si se financia con dinero orgánico, evidentemente, no va a pasar eso, pero si se recurre a la maquinita del BCV se producirá un proceso inflacionario… Por eso hemos insistido en que sí hay los dólares para pagar ese aumento salarial”.

Para Ñáñez, el Ejecutivo no tenía ni tiene intención de ajustar los salarios, y no porque no tenga la disponibilidad, sino que no le conviene por un “mecanismo de control político”.

¿Cómo recuperar el salario?

Con el salario destruido y aniquilado se deben tomar acciones serias para recuperarlo. “La condición es aumentar la producción y las exportaciones petroleras… este no es tema de bolívares que los crea el BCV y los puede hacer en las cantidades que quiera pero eso crea otro problema… El tema es aumentar la recaudación petrolera, porque la economía no petrolera no aguanta más impuestos ya que está entrando en recesión”, advirtió Guerra.

Ñáñez coincidió al asegurar que los impuestos en bolívares no son suficientes por la pérdida real que sufren como consecuencia de la inflación.

Además de recuperar la producción petrolera, el profesor de la UC sostiene que el salario solo cobrará fuerza cuando haya confianza para invertir en el país y para ello “es necesario cambiar la estructura de gobierno”.

Mientras tanto, Carla hizo otro análisis con su esposo. Ella nunca cotizó en el IVSS y es pensionada censada en la Plataforma Patria, por lo que su confusión crece mucho más al sentirse totalmente excluida de la bonificación ajustada a 20 dólares y que su esposo sí debería recibir al ser jubilado por el IVSS, pero solo una vez le ha tocado un número ganador de esa lotería de los bonos.