La industria petrolera de Venezuela es un paciente enfermo cuyo diagnóstico solo empeora. En el país con la mayor reserva de petróleo y el segundo complejo de refinación más grande del mundo (el de Paraguaná), solo quedan 12 mil barriles de gasolina para toda la población, advirtió este viernes 31 de julio el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Eudis Girot.

“No hay gasolina, la situación es extremadamente crítica. Si de aquí a finales de la semana que viene no entra un barco con combustible, el país queda totalmente paralizado”, dijo el vocero de la Futpv en entrevista con El Carabobeño. “El que tenga gasolina en estos momentos en sus vehículos, que la conserve como si fuera un diamante, porque no va a haber para movilizarse”.

Según el dirigente sindical, las refinerías del país se mantienen paralizadas. En el caso de Cardón, en Falcón, con capacidad para procesar 33 mil barriles diarios de gasolina, la suspensión de operaciones tuvo lugar luego de dos incendios: uno en la casa de bombas que alimenta a la planta de reformador y otro en la planta de vacío.

Por su parte la refinería El Palito, en Carabobo, con capacidad de producir 140 mil bd de combustible, se encuentra paralizada desde el 21 de julio debido a fugas en las tuberías de la planta de destilación y en la de craqueo catalítico (FCC). Además, el compresor de gas húmedo recientemente reparado en un taller de Puerto Cabello se habría dañado nuevamente, aseveró Girot.

El compresor resulta ser una pieza fundamental y estratégica, explicó el trabajador petrolero, ya que sin él, la planta de FCC, necesaria para producir combustible, no puede arrancar. “Es como un ventilador muy grande y cuando los gases van pegando de sus aspas, las erosionan, por lo que hay que cambiarlas permanentemente cada tres o cuatro años, pero tienen muchísimo tiempo sin hacerlo”.

Fuentes internas de Pdvsa informaron que antes de las fugas reportadas en el centro de refinación carabobeño, durante al menos dos meses la producción de gasolina se mantuvo en alrededor de 20 mil bd e incluso se habría reactivado el procesamiento de GLP (gas licuado de petróleo), escaso durante más de cuatro meses en la mayoría de los hogares del país.

Sin petróleo ni refinerías

Para el economista Hermes Pérez el regreso de las largas filas de vehículos a las afueras de las estaciones de servicio, producto de la escasez de combustible, era inevitable por dos razones: no se está produciendo suficiente petróleo y el parque refinador de Venezuela, que era uno de los más grandes del planeta, está paralizado.

Aun si la refinería El Palito estuviese operativa, procesando los 20 mil bd reportados por fuentes de Pdvsa, la demanda interna de combustible no estaría cubierta. Según estimaciones de Pérez, durante los meses de cuarentena por la pandemia de COVID-19 el consumo de gasolina se ha mantenido en aproximadamente 45 mil bd, mientras que entre diciembre y enero llegó a estar en 130 mil bd.

La producción petrolera de Venezuela, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), está por el orden de los 350 mil bd de petróleo. Desde 2009 hasta la fecha la caída en la producción es de al menos dos millones 900 mil bd. “Es una desgracia que estemos produciendo tan poco petróleo cuando llegamos a producir tres millones 200 mil bd. Ni si quiera un país en guerra tiene declives tan brutales”.

A su juicio, son muchos los factores que generaron esa caída estrepitosa en la producción. Desde la inclusión de Pdvsa en actividades no vinculadas al sector petrolero y la falta de inversión, hasta la ineficiencia gerencial y un gran cúmulo de problemas asociados al mal manejo de los recursos. Así lo evidencian informes de los auditores oficiales de Pdvsa en 2015, quienes afirmaron que las cifras de la empresa estatal no son auditables desde 2009.

Círculo vicioso interminable

Mientras las refinerías no sean recuperadas, la enfermedad de la escasez de combustible continuará. “Si no produces petróleo, no tiene qué refinar. Pero aún si estuvieras produciendo, las refinerías tampoco están funcionando. No es que se generó una nueva crisis, es que no se ha solucionado el problema de la refinación”, insistió el también profesor de también profesor de macroeconomía de la Universidad Metropolitana (Unimet).

El especialista consideró errónea la estrategia adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a la importación de gasolina mediante el acuerdo comercial con Irán, cuyas condiciones financieras se desconocen, a pesar de tratarse del dinero de todos los venezolanos. “Si no tienes dinero, deberías usar los pocos recursos que te quedan para tratar de reparar las refinerías, no para importar la gasolina”.

Cuando la administración de Maduro firmó el acuerdo con Irán, la producción de petróleo de Venezuela estaba en 500 mil bd, mientras que en la actualidad difícilmente llega a los 350 mil bd, lo que se traduce en menos ingresos producto de la renta petrolera y, a la vez, en menos dinero para pagar otro lote de combustible.

Es así como se genera un círculo vicioso del cual, a su parecer, es muy difícil escapar “porque ahora tienen menos dinero que antes, la demanda interna de gasolina sigue siendo la misma y no repararon las refinerías”.

En medio de la escasez de combustible que cada día cobra más fuerza, son menos las estaciones de servicio que venden el carburante a precio subsidiado. Esto se debe a que, señaló, el gobierno prefiere vender lo poco que les queda en los establecimientos dolarizados para que le ingresen divisas y así poder pagarle nuevamente a Irán.

“Es un esquema perverso que inclusive perjudica al propio gobierno. Sobre todo cuando existen diferenciales tan grandes (entre la dolarizada y la subsidiada), porque eso incentiva a la corrupción y su vez disminuye las posibilidades de éxito de la iniciativa”, sentenció.