En reciente comunicado de la procuraduría del gobierno interino dice que no se han hecho acuerdos comprometedores del patrimonio público en favor de la empresa ConocoPhillips con respecto a causas que mantienen en Cortes de Estados Unidos; que han informado transparentemente sobre el estatus de cada causa o ataque de acreedores como ConocoPhillips, Crystallex y OIEG contra CITGO; que la gestión de Juan Guaidó a través de la procuraduría ha venido defendiendo desde marzo de 2019 los derechos e intereses del Estado Venezolano en el extranjero participando en múltiples procesos judiciales y arbitrales y que esa defensa ha logrado la protección de CITGO.

Todo lo que en dicho comunicado se afirma es falso, lo desmiento y seguidamente explico la realidad que obviamente el procurador Dr. Enrique Sánchez Falcón desconoce.

EL ACUERDO REFERIDO A CONOCOPHILLIPS

Esa procuraduría especial ejercida por el Dr.José Ignacio Hernández expresamente convino, admitió, la sentencia que por 8.500 millones de dólares nos condenó el CIADI a favor de esa empresa ConocoPhillips. Ese fue un acuerdo implícito, un compromiso que surgió del absurdo reclamo que hizo para que la condena que se nos había dictado por 8.700 millones de dólares fuera corregida debido a errores numéricos que alegó por medio de los abogados que contrató lo cual produjo la corrección que rebajó la sentencia en 200 millones de dólares.

La demandante de inmediato aceptó el planteamiento y la aludida rebaja con lo que todos quienes venían actuando en el proceso estuvieron de acuerdo por lo que esa sentencia quedó firme, y por si quedaran dudas de inmediato, el 2 de septiembre de 2019, J.I.Hernández emitió un tuit admitiéndolo con alborozo, calificándolo como una victoria haber logrado reducir 200 millones de esa inicua sentencia en un tuit del siguiente contenido:

“La República logra una victoria en el caso ConocoPhillips al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares. La Oficina del Procurador Especial sigue trabajando en la defensa del Estado.”

Lamentablemente es obvio que el Dr. Sánchez Falcón o no está enterado de esto, lo cual también sería grave, o pretende ocultarlo en sus verdaderas dimensiones, y esto sería peor.

OTRA MANIFESTACIÓN SIMILAR

La primera y fundamental defensa que teníamos y principal trabajo de la responsabilidad de ese procurador Hernández era cuestionar, litigar a fondo y por todos los medios posibles la representación ilegítima del abogado que Maduro arbitrariamente había puesto como procurador de Venezuela y no lo hizo. Por primera vez formuló el planteamiento en otro proceso, el de “Valores Mundiales y Consorcio Andino contra Venezuela”. Caso ARB/13/11.

Ese planteamiento lo formuló -repito- por primera vez J.I.Hernández el 27/03/2019 ante la Secretaría General del CIADI el cual, lo remitió al tribunal que estaba conociendo el antes citado caso de la empresa “Valores Mundiales y Consorcio Andino contra Venezuela” para que allí se tomara decisión al respecto.

En ese expediente consta que J.I.Hernández hizo su última presentación el 16/05/2019, luego no apareció más en ese proceso, lo abandonó como consta en el punto 48 de la sentencia que entonces se dictó:

.48. “Tomando en consideración el derecho internacional, la carga de la prueba impone al Sr. Hernández la acreditación de que el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional, del cual deriva su nombramiento, es un gobierno efectivo. En este sentido, el peticionante debe probar que, en la realidad de los hechos, quien controla el territorio venezolano en calidad de autoridad vigente es el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, más allá de algunos reconocimientos de distintos Estados extranjeros al Sr. Guaidó, el Sr. Hernández no ha aportado prueba de hechos concretos”.

A esto le siguió la siguiente declaración del tribunal:

.51. “A la luz del análisis precedente, el Comité considera que el pedido del Sr. Hernández no puede prosperar, ya que no ha probado su legitimación para representar a Venezuela ni en función del derecho interno ni del derecho internacional. Por ende, el procedimiento tiene que continuar con la representación de la República ya constituida en el expediente”.

.57. “Por los motivos expuestos precedentemente, el Comité resuelve: (i) Rechazar la solicitud del Sr. José Ignacio Hernández G. de asumir la representación de la República Bolivariana de Venezuela.”

VER: https://jusmundi.com/en/document/decision/es-valores-mundiales-s-l-y-consorcio-andino-s-l-c-republica-bolivariana-de-venezuela-resolucion-procesal-no-2-thursday-29th-august-2019

Cuando un litigante abandona el proceso sin manifestar que renuncia a su representación implícitamente está facilitando la condena contra su cliente. Esto fue otro reconocimiento implícito en favor de la demanda lo cual constituye una falta grave en el ejercicio de la actividad defensiva, tanto que inclusive pudiera constituir responsabilidad civil y hasta penal por delito de prevaricación, cohecho, etc, y que en estos casos han generado una cadena de sentencias en contra del país amenazando gravemente su patrimonio.

¿Sabía usted, Dr. Sánchez Falcón de esta situación?

¿Ha pedido usted explicaciones de ello a su antecesor en el cargo?

¿Puede usted seguir negando que esa procuraduría no ha hecho compromisos con las empresas que nos demandan y que están a punto de quitarnos CITGO?

¿Ha pedido usted cuentas a J.I Hernández la inmensa cantidad de dinero que recibió para gastos en la gestión en pagos de abogados?

EL OTRO CONVENIMIENTO

Como usted seguramente sabe Dr. Sánchez Falcón, la Asamblea Nacional emitió dos pronunciamientos declarando la ilegalidad del Bono 2020 que emitió el gobierno de Maduro a través de PDVSA con garantía del 51% de las acciones de CITGO, y también debe saber, imagino, que esa misma A.N a instancias del Dr. J.I.Hernández aprobó pagar 71 millones de dólares por concepto de intereses vencidos de dicho Bono y con lo cual también implícitamente se revocaron aquellos pronunciamientos sobre su ilegalidad, generando así otro mega compromiso de los miles de millones con los que se nos endeudó y facilitó la ejecución de nuestra empresa petrolera en Estados Unidos.

Le recuerdo Dr. Sánchez Falcón que la excusa entonces esgrimida por el Dr.J.I.Hernández para pagar los mencionados intereses al ilegal Bono fue que con eso iba a ganar tiempo para proceder legalmente en su contra. ¿Sabe usted si ha habido algún proceso real y de perspectivas para Venezuela en ese caso?

OTRO DESMENTIDO A SU COMUNICADO DR.SÁNCHEZ FALCÓN

Dice usted que todas esas actuaciones de la procuraduría han logrado la protección de CITGO y eso es absolutamente falso, es todo lo contrario, lo único que protege a nuestra empresa es la medida de naturaleza política del gobierno norteamericano, esas medidas ejecutivas que se han venido renovando por meses, la que ahora está vigente solo nos durará hasta la primera mitad del próximo año, mas nada, allí estamos pendiendo de un hilo, lo que ha hecho esa procuraduría es un verdadero desastre que sinceramente y con dolor le digo que todo vislumbra que nos quitarán a nuestra empresa que es “la joya de la corona”.

FINALMENTE

Dr. Sánchez Falcón además de los tantos millones de dólares entregados a su antecesor en el cargo para ser inútilmente invertidos en grandes bufetes norteamericanos que no han generado resultado alguno que nos beneficie, usted en su informe de gestión recientemente presentado ante la Comisión Delegada de la A.N ha pedido mas recursos para el mismo fin. Como abogado entiendo su solicitud, pero también como abogado sé de la responsabilidad que acarrea el mal ejercicio de nuestra actividad, pues si bien es cierto que no podemos prometer seguras victorias, también cierto es que estamos obligados a hacer nuestro trabajo con eficiencia, con honestidad, sin incurrir en actuaciones que lesionen los derechos del cliente, y en estos casos lo que ha habido es un dispendio de recursos y una actividad procesal lesiva a los intereses de Venezuela .

