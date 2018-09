Trabajadores de la empresa Smurfit Kappa Venezuela, con sede en San Felipe, estado Yaracuy, protestaron este jueves para rechazar el control de operaciones por parte del gobierno.

Reportes de Twitter indican que los empleados manifestaron alrededor de las 9:30 a.m.. Portaban pancartas y gritaban consigas. “¡No queremos gobierno, Smurfit vuelve!”, decía en sus pancartas, reseñó El Nacional.

Los directivos de Smurfit Kappa liquidaron esta semana a 1600 trabajadores de todo el país, luego de la intervención realizada a la empresa por parte del gobierno nacional.

“¡No queremos Gobierno, Smurfit vuelve!” Protesta de los trabajadores de @smurfitkappa Cartón de Venezuela en la planta de San Felipe, Yaracuy, una de las más grandes de papel del país. “Please come back”, dice una pancarta. pic.twitter.com/zR7Vf68jX5 — Maria Alesia Sosa (@MariaAlesiaSosa) September 27, 2018

El pasado martes un grupo trabajadores manifestó frente a una de las cuatro plantas en Carabobo, y expresaron su preocupación por la estabilidad laboral de todo el personal en los distintos estados del país, reseñó El Pitazo.

Marlon Mata, dirigente sindical de la planta Molinos Valencia, indicó que los trabajadores están a la expectativa, luego de recibir el pago de la liquidación sin notificación previa.

“Estamos a la expectativa, ayer al mediodía nos depositaron la liquidación de los años de servicio en la planta, yo tengo 21 años aquí y ahora quedamos así, en el aire, no sabemos que vamos a hacer, vamos a ver que nos dicen, nos preocupa la familia y con lo que nos dieron eso no alcanza para nada, aquí estamos sobreviviendo matando tigritos, ayudante de albañilería, electricidad, mecánico, lo que me toca, yo aquí era operador, reseñó el portal web.

Dany Carrera, trabajador con 10 años en la empresa, señaló que antes de la intervención la producción en las plantas de Valencia estaba entre 50 y 40% por debajo de su capacidad instalada.

La directiva de Smurfit Kappa Group y Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, comunicaron a las autoridades venezolanas que, desde la notificación de la medida de ocupación temporal por parte de la Sundde, la responsabilidad plena por las operaciones de la compañía y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables ha pasado al Estado venezolano.

Con información de El Pitazo y El Nacional