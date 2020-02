Este jueves, el recordado cantante Trino Mora fue invitado al programa de radio de la periodista Shirley Varnagy para hablar sobre su estado de salud, que ha generado bastante controversia en los últimos meses.

En entrevista con la periodista Shirley Varnagy, el artista venezolano reveló este jueves que le han dado “tres micro infarto al cerebro por estar haciendo ejercicio sin comer”.

Sin embargo, reconoció que actualmente se encuentra sano. “Ya me recuperé por completo con un tratamiento bien específico”.

Especulaciones sobre Trino Mora

Luego de apartarse de la escena musical, algunos medios de comunicación afirmaron que Trino Mora había caído en la indigencia.

Ante este escenario, la locutora le consultó si esto era cierto. “Es gente que te desea mucho mal y no haya cómo hacerlo. Como uno es una persona pública empiezan a emitir una serie de conceptos que no existe. Yo espero que todo se aclare, sino no estuviera aquí contigo”.

Otra de las preguntas que le hizo Shirley fue acerca de su vivienda, ante ello, Trino Mora aclaró: “La casa se vendió normalmente. Se repartió la herencia entre mi hermano. Todo normal”.

Acerca de donde vive actualmente, dijo que es en una casa de su hermano, en Ocumare del Tuy, pero que también lo hace en un ancianato para seguir tratando su enfermedad.

En 2019 circularon imágenes alarmantes del artista mientras se recuperaba en un ancianato. En redes sociales, acusaron al hermano del artista, Arturo Mora de secuestrarlo. Sin embargo, el familiar aclaró que lo aislaron para cuidarlo.

“Es un tratamiento muy elaborado y necesita ese tipo de paz y sosiego. Lo importante es que se concentre en su paz, en su arte”, dijo en una entrevista el año pasado para Caraota Digital.