La comunidad internacional ha reaccionado con un sentimiento prácticamente unánime de dolor por el fallecimiento hoy, a los 96 años, en su residencia del castillo escocés de Balmoral, de la reina Isabel II de Inglaterra, “la roca” sobre la que se construyó el moderno Reino Unido, como la definió la primera ministra británica, Liz Truss.

En su primera reacción, el hijo mayor de Isabel II, el ya rey Carlos III de Inglaterra, expresó en un comunicado su dolor por la muerte de “una soberana querida y una madre muy amada”, cuya pérdida “será muy sentida en el país, los territorios y la Commonwealth, y por infinidad de gente en todo el mundo”.

Los líderes de la Unión Europea (UE) destacaron que Isabel II “nunca dejó de mostrarnos la importancia de los valores duraderos en un mundo moderno” y “pocos dieron forma a la historia global” como lo hizo ella, según expresó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que el “inquebrantable compromiso y servicio” de la fallecida reina fueron “un ejemplo para todos”.

El alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Josep Borrell, subrayó que la UE “rinde homenaje” a la “contribución única” de la soberana británica “a la construcción de la paz y la reconciliación”.

Los Rolling Stones expresaron este jueves el “más sentido pésame” a la familia real británica por la muerte de Isabel II, quien fue una “presencia constante” en sus vidas.

“Los Rolling Stones expresan su más sentido pésame a la familia real por la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II, quien fue una presencia constante en sus vidas como en muchas otras”, reza la nota colgada por el legendario grupo británico en su cuenta de Twitter.

Además, el vocalista de Sus Satánicas Majestades, Mick Jagger, resaltó que, durante toda su vida, Isabel II “siempre estuvo allí”.

“En mi infancia, puedo recordar las imágenes de su boda por televisión. La recuerdo como una joven hermosa”, agregó Jagger en su cuenta de Instagram, en la que expresa sus condolencias a la familia real.

El papa Francisco lamentó hoy el fallecimiento de la reina Isabel II. “Me uno de buen grado a todos los que lloran su pérdida para rezar por el eterno descanso de la difunta Reina y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la Nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, su firme testimonio de fe en Jesucristo y su firme esperanza en sus promesas”, indicó el pontífice en un telegrama dirigido al nuevo soberano, el rey Carlos III.

La ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, indicó que la muerte de Isabel II representa “un momento extremadamente triste para el Reino Unido, la Commonwealth y el mundo”. “Su vida fue de una dedicación y servicio extraordinarios. En nombre de la gente de Escocia, transmito mis más profundas condolencias al Rey y a la familia real”, señaló Sturgeon en Twitter.

El presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, expresó su “profunda tristeza personal” por la muerte de Isabel II, a quien calificó de “amiga de Irlanda” y envió sus condolencias a “Su Majestad el Rey Carlos”, y a la “familia real” en estos momentos “de gran pérdida personal”.

El rey Felipe VI de España destacó el compromiso y el sentido del deber de la reina Isabel II en un telegrama dirigido a su hijo y sucesor, Carlos III, en el que expresa sus más sentidas condolencias, en su nombre y también en el del pueblo de España.

Isabel II “ha presenciado, escrito y dado forma a muchos de los capítulos más relevantes de la historia de nuestro mundo durante las últimas siete décadas”, afirma el rey de España en el telegrama en el que afirma que “la vamos a echar mucho de menos”.

La Casa Blanca transmitió sus condolencias al Reino Unido y a la familia real británica por la muerte de Isabel II y subrayó que este país es uno de sus principales aliados y que bajo su reinado la relación bilateral fue más fuerte “que nunca”. “Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia real”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una comparecencia ante la prensa que coincidió con el anuncio del fallecimiento de la monarca.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó sus condolencias al conjunto del Reino Unido y la Commonwealth por la “irreparable pérdida” que supone la muerte de Isabel II. “Profundamente entristecidos ante la noticia de la muerte de su Majestad”, escribió el líder ucraniano, a través de su cuenta en twitter.

El presidente de Francia, Emmannuel Macron, recordó a Isabel II como a “una amiga de Francia y una reina de buen corazón” que ha marcado para siempre su país y un siglo.

Mientras que, La Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados del mundo, apagará sus luces esta noche en homenaje a la reina Isabel II, fallecida este jueves a los 96 años, informó en un tuit la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.

