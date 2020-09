View this post on Instagram

Al día de hoy lunes 07/09/2020 se han confirmado 23 nuevos casos positivos para COVID-19 en el municipio Naguanagua que se suman a los 21 casos que ya teníamos para un total de 44 casos, los casos nuevos se detectaron en los siguientes sectores: Vivienda Rural de Bárbula, Terrazas de Paramacay, la Granja, Mañongo, Tarapío y en los Guayabitos todos se encuentran aislados y recibiendo respectivo tratamiento y monitoreados tanto por nuestra dirección de salud y epidemiología del municipio. Es Importante resaltar que de todos los casos 21 ya se encuentran totalmente recuperados. Llamo a todos los ciudadanos a cumplir estrictamente los protocolos de seguridad para evitar la propagación el virus en el municipio, de lo contrario nos veremos obligados a radicalizar la cuarentena dentro del municipio. Mucha conciencia y responsabilidad, de cada uno de nosotros depende superar esta pandemia. @lacava10oficial