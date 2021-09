El tránsito nocturno por la famosa avenida de Los Colegios y la avenida Circunvalación La Salle, de la urbanización Guaparo, en Valencia, es un ejercicio de salud visual, pues en todo el tramo no se observa alumbrado público de ningún tipo, salvo las luces difusas de uno que otro negocio abierto en esa zona.

José Portocarrero recordó que la oscuridad total de esa zona tiene al menos 5 años y no hay ente público descentralizado o del Gobierno Nacional, al que los vecinos no hayan acudido. Hasta ahora no han recibido respuestas. «A raíz de esto han ocurrido una gran cantidad de accidentes. prácticamente todas las semanas se escucha un choque, de algún vehículo que colisiona contra las defensas o las islas».

Hace pocas semanas, la ciudad se conmocionó con el trágico accidente de un grupo de bachilleres que viajaban a bordo de un vehículo que chocó contra una pared de la Calle de los Colegios. En ese hecho una menor de edad perdió la vida, pero aún las autoridades no han determinado las causas del accidente.

«Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que nos ayuden a resolver el problema. Esto ha desencadenado múltiples dificultades no solamente con los accidentes de tránsito, sino con la inseguridad».

Portocarrero agregó que por la oscuridad del sector fomenta la incursión del hampa. Los hurtos se han incrementado ya que los antisociales aprovechan la oscuridad para ingresar a los patios a robar.