La ex fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, asegura que el hambre que está sufriendo el pueblo venezolano ante la peor crisis de su historia, “resulta un negocio para Nicolás Maduro y dice tener pruebas sobre el negocio que tiene con los CLAP, por lo que vienen más acciones de tipo penal”.

“Nosotros tenemos elementos de prueba y los hemos consignado ante algunas autoridades, pruebas que comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro, Cilia Flores, los hijos de Flores y su sobrino, Erick Malpica Flores (…)”

“El hambre de los venezolanos es el negocio de Maduro, a él le interesa que perdure el hambre porque eso le garantiza el negocio”, dijo en entrevista al programa La Tarde de NTN24.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro, quienes estarían armando un negocio fraudulento con la compra y venta de las cajas de comida. Entre ellos destacan los colombianos Álvaro Pulido Vargas y Alex Nain Saab, supuesto testaferro de Maduro.

Ortega sostiene que quienes están detrás del negocio de los CLAPS “es un grupo de delincuencia organizada para atentar contra el patrimonio venezolano.

“Esta denuncia la formulé la denuncia en Colombia, en México y compartimos la información con el Departamento de Estado de Estados Unidos (…) Y anuncio que vienen más acciones, esta vez penales”, reiteró.

La ex fiscal afirma que su lucha permanente por encarcelar a los ladrones y violadores de derechos humanos que hay en Venezuela, la llevaron a encontrarse con la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien consignó un cúmulo de pruebas que también entregó en la Corte Penal Internacional y otras instancias.

“Ella está muy clara sobre lo que está pasando en Venezuela, tal como lo reflejó en el informe y quiere ayudar a que esa crisis se supere”, subrayó.

“Venezolanos, ustedes no tienen alimentos en estos momentos porque el dinero se lo robó Nicolás Maduro. Lo está utilizando para su propio beneficio y mi trabajo es perseguirlos y encarcelarlos, y no voy a descansar hasta que esos ladrones no estén tras las rejas”, sentenció Luisa Ortega Díaz.

Entrevista completa: