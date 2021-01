Venezolana denunció a través de redes sociales que mafiosos estaban a punto de venderla en Bahamas

Varios mensajes en la red le permitieron, no solo mostrar su angustia, sino pedir ayuda. Ella suministró la dirección de donde se encontraba y el nombre de algunos de sus captores. El embajador legítimo en Bahamas, Rafael Domínguez, atendió el llamado, contactó a la policía y lograron encontrar a la joven.

Tengo el teléfono jaqueado todo lo que escribo lo saben están esperando una hora y me van a matar ya me van a matar por favor alguien que me ayudeLa policía en el lugar que está vendida

— Jennys Meizas (@JennysMeizas3) January 21, 2021