Decenas de venezolanas se movilizaron en Caracas este viernes, Día Internacional de la Mujer, para exigir salarios, condiciones laborales y pensiones dignas, además de una mayor participación política.

«Estamos exigiendo salarios dignos, pensiones dignas, HCM (seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad), que se nos respete nuestro contrato colectivo, (…) la autonomía de la dirigencia sindical», dijo a EFE Mary Infante, de la organización política Fuerza Vecinal.

La marcha violeta atravesó parte de una de las principales avenidas de la capital, donde las manifestantes sostenían carteles con mensajes como «Hoy no me felicites, mejor no me violes», «Libertad para las presas políticas» y «Venezuela tiene nombre de mujer».

Muchas de las mujeres tenían pancartas con las palabras ‘trabajo’ y ‘esperanza’ escritas en ellas, y algunas corearon al unísono consignas como «No nos damos por vencidas».