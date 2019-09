View this post on Instagram

Hoy nos unimos al júbilo que embarga a todo el estado Nueva Esparta y a todo el oriente Venezolano con la llegada del mes de septiembre 🙌. . Durante este mes se celebran las fiestas de Nuestra Señora del Valle, dando inicio el día de hoy con la bajada de la imagen de Nuestra señora de su camerín, para así estar más cerca de toda la feligresía hasta la llegada de su día, el 8 de septiembre 🌼. . Desde la familia Margarita Dynasty pedimos bendiciones para todos ustedes y para nuestro país, que nuestra Virgen del Valle los bendiga a todos 🙌. . Margarita Dynasty, siempre contigo 🌼. . . . . . . 📷 Imagen Tomada de la cuenta @devocionvallera