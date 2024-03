Voluntariado de la Fundación Dar Más Que Recibir entregó donativos a familia en extrema pobreza en La Guásima

Muy bendecida se sintió Breida Natera, abuela de cinco niños huérfanos, al recibir una serie de donativos, entre ellos alimentos, útiles escolares y uniformes, juguetes, ropa, zapatos, colchones, literas, ventiladores, una cocina con su bombona de gas y una nevera que le hizo llegar el voluntariado de

La muerte de su hija, producto de un derrame cerebral, le dejó en una situación vulnerable, sobre todo porque ya cuidaba a un hijo con una condición especial en medio de un cuadro de pobreza extrema cuando tuvo que encargarse de sus cinco nietos.

Lo cierto es que el grupo de voluntarios llegó a la humilde vivienda ubicada en el sector Bicentenario de La Guásima, municipio Libertador del estado Carabobo. El equipo encabezado por Elizabeth Paredes, CEO de la ONG, explicó que días antes pudo copntar a los medios de comunicación el caso de Breida Natera y la repercusión que obtuvo le permitió materializar los donativos para esta familia.

«Hubo personas de buen corazón que se sensibilizaron con esta familia, y sin conocerla y sin saber dónde residían, se expresaron apoyándolos para que la carga sea menos pesada», dijo Paredes, quien señaló que tran recabar los fondos se realizaron los trámites directamente con los comercios o tiendas para adquirir los productos para entregarlos directamente a los beneficiarios.

Entregados donativos a familia en pobreza extrema

La alegría en el humilde hogar se sintió tan hondamente que los niños no se desprendían de la bolsa de juguetes, se maravillaron al degustar algunas frutas que, aunque para muchos es normal consumirlas, para los nietos de Breida resultan algo inusual.

Igual emoción se observó en la humilde mujer, cuando vio que por la improvisada puerta de zinc de la entrada de su ranchito llegaba una nevera y una cocina, las lágrimas inmediatamente brotaron de sus ojos. Sorprendida se estrujaba los párpados con las manos para despertar, tal vez para espabilar de lo que creía un sueño.

“No conozco a esas personas que me está ayudando, pero desde aquí, le envío mil bendiciones. Para Dios nada es imposible, hemos pasado días muy duros, uno de mis nietos me preguntaba qué íbamos a comer, y yo le decía que el Señor no nos abandona, hoy tenemos pasta, arroz, pollo, carne, embutidos y frutas, Dios no nos abandona”, decía repetidamente Breida Natera.

Quedan muchas más familias por ayudar

Por su parte, la CEO de la Fundación Dar Más Que Recibir agradeció a todos los colaboradores y voluntarios que se sumaron a esta causa. Agregó que aún hay muchas familias que transitan por una situación similar a la que viven los Natera, «pero Dios tocó la puerta de esta casa, y Breida recibió los donativos que muchas personas le enviaron y que prefieren mantenerse en el anonimato».

En tal sentido, agradeció la confianza que le han brindado a la institución que encabeza junto a su gran voluntariado, para minimizar la necesidad de muchas familias en condiciones de pobreza extrema en el estado Carabobo.

