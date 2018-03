La decisión de postergar la fecha de las elecciones presidenciales es un plan para que la verdadera oposición legitimara a Nicolás Maduro como contrincante, afirmó el partido Voluntad Popular (VP), a través de un comunicado de prensa.

VP aseguró que mover las fechas de los comicios sin condiciones y con presos políticos no cambia nada, porque es un montaje de elecciones, son un fraude electoral que no convalidaremos.

Al candidato Henri Falcón lo invitamos a rectificar sobre la decisión de convalidar el fraude electoral, exhortaron. Además, aseveraron que la plazaron de los comicios electorales para el mes de mayo creyendo que la verdadera oposición legitimará las elecciones.

A continuación el texto íntegro:

Desespero y miedo son las 2 grandes sensaciones que evidencia el régimen con su errante proceder. El fraude electoral no cuaja ni con la maicena que representan los candidatos de la falsa oposición. Pareciendo no haber entendido el claro mensaje que insistentemente hemos expresado desde Voluntad Popular junto a la Unidad, ahora aplazan la farsa electoral para el mes de mayo, creyendo ilusamente que la verdadera oposición legitimará con un contrincante al dictador. Maduro: Rodar las fechas de elecciones sin condiciones y con presos políticos no cambia nada, porque este montaje de elecciones son un fraude electoral que NO VAMOS A CONVALIDAR.

No contentos con ello, este jueves arremeten nuevamente contra nuestro coordinador nacional y preso de consciencia, Leopoldo López, su esposa recién dada a luz, Lilian Tintori, y sus 3 menores hijos, al apostar indefinidamente a funcionarios armados del SEBIN dentro de su casa para amedrentar, presionar y tratar, como lo han hecho durante 4 años sin éxito, de quebrarlo en sus convicciones por la libertad de Venezuela.

A pesar de su silencio público, Leopoldo López ha sido actor fundamental de la posición firme y activa que en Voluntad Popular hemos tenido junto a la Unidad, contra de las pretensiones de Maduro de legitimarse y perpetuarse en el poder. Así ha quedado claro en el rechazo de un mal acuerdo en República Dominicana, en la decisión unitaria de no convalidar la farsa electoral presidencial. Acabar con el hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo son nuestro motor en esta lucha democrática por la libertad y por verdaderas elecciones justas, libres y transparentes, que hoy no son posibles. Un “acuerdo” como el firmado hoy en el CNE entre el régimen y grupos de una falsa oposición, jamás será convalidado por Leopoldo López ni por Voluntad Popular.

La fecha de elecciones debe ser acordada transparentemente, no se puede montar un parapeto elecciones regionales y municipales, donde se evidencia su fraudulenta intención, complicando hasta la inscripción verdadera de los venezolanos en el exterior eliminado el absurdo requisito de su residencia legal en el exterior. La unidad democrática está interesada en adelantar la elección como una solución a la crisis, pero no para ir a una farsa electoral.

Cada día que pasa el régimen retrocede, y con ello evidencia que está más débil de lo que se muestra. Aun sabiendo ello, nos mantenemos firmes y no aceptaremos nada menos que las condiciones ya planteadas en unidad para una elección justa, libre y transparente: un CNE equilibrado, observación electoral calificada, habilitación de partidos y candidatos, acceso equilibrado a medios de comunicación, no uso de fondos y recursos públicos para campaña y la no migración ni eliminación de centros electorales, entre los demás que han sido detallados en la comunicación pública dirigida por la Unidad a Nicolás Maduro. Esto sin lugar a dudas permitiría a nuestro pueblo condiciones para con un nuevo Presidente salir de la emergencia humanitaria caracterizada por el hambre, la falta de alimentos y medicinas, la miseria y la inseguridad que hoy nos oprimen.

Desde Voluntad Popular exhortamos una vez más a Henri Falcón y demás “candidatos” les invitamos a rectificar sobre su decisión de convalidar el fraude electoral y seguirle haciendo el juego a Maduro. La patria será quien juzgue nuestras acciones.