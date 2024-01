La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las supuestas cinco conspiraciones en contra de su administración, se han incrementado en las últimas horas con el anuncio del Ministerio Público (MP) sobre la solicitud de otras 11 órdenes de captura contra presuntos involucrados. Se elevó a 58 el total de personas relacionadas con este caso.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el fiscal –designado por la extinta ANC– Tarek William Saab, actualmente hay 36 personas que se encuentran detenidas por las cinco supuestas conspiraciones reveladas por Maduro en su discurso del 15 de enero. Otras 22 personas ya tienen orden de captura en su contra, aunque no se han materializado.

Durante su declaración a la prensa, Saab confirmó la detención de Juan Freites y Guillermo López, integrantes del partido político Vente Venezuela y jefes de comando de campaña de María Corina Machado, en los estados La Guaira y Trujillo, respectivamente. Ambos fueron aprehendidos el 23 de enero.

Saab también confirmó el arresto de Luis Camacaro, el jefe de campaña de Machado en Yaracuy, a quien vinculó con la supuesta operación “brazalete blanco”, un plan que –de acuerdo con el MP– buscaba asaltar un cuartel militar en el estado Táchira y secuestrar al gobernador de esa entidad, Freddy Bernal.

En el caso de Camacaro y Freites, Vente Venezuela denunció que fueron presentados en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, sin abogados privados y sin permitir el contacto con familiares o conocidos, en la tarde-noche del 25 de enero.

Madre pide fe de vida de su hijo

Desde la captura de Freites, Camacaro y López, el 23 de enero, pasaron más de 72 horas sin que hayan tenido acceso a defensa legal de su elección. El tiempo que transcurre sin que se sepa de su estado de salud llevó a la madre de Freites a pedir una fe de vida de su hijo.

“Hago un llamado a la comunidad internacional a que me ayuden a ubicar y obtener una fe de vida de mi hijo (…) el cual fue secuestrado hace más de 48 horas, mi hijo para ese momento pasaba por una crisis de asma, no tiene medicina, no nos quieren dar información”, expresó la señora en un video difundido en redes sociales.

“Quiero saber que está bien, que no lo están maltratando, comunidad internacional les pido su ayuda, estoy sola y no cuento con nadie. Doy su madre, tengo derecho a saber dónde está mi hijo”, agregó la madre de Freites entre llanto.

Acuerdos de Barbados “heridos de muerte”

La escalada represiva del gobierno de Maduro contra el partido Vente Venezuela inició en diciembre del 2023 cuando emitió órdenes de arresto contra tres integrantes del equipo directo de trabajo de María Corina Machado.

En aquel momento, Saab acusó a estas personas de estar vinculadas con una supuesta trama para sabotear el referendo del 3 de diciembre sobre el Esequibo. No se llegó a realizar ninguna detención de personal de Vente Venezuela, aunque sí se llevó a cabo la de Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria y de la Asociación Civil Súmate, por el mismo caso.

Esta escalada en contra del partido de María Corina Machado, vencedora de la primaria del 22 de octubre de 2023 de la Plataforma Unitaria, ocurre a la par de una serie de declaraciones por parte de altos mandos del chavismo que parecieran anunciar su salida de los acuerdos políticos de Barbados para elecciones competitivas en Venezuela.

El jueves, 25 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que los acuerdos “estaban colgando sin ser mango”. Mientras que el mandatario Nicolás Maduro expresó que por las supuestas conspiraciones “los acuerdos de Barbados están heridos de muerte”.

Machado insiste en la ruta electoral

De acuerdo con la lectura del politólogo Piero Trepiccione, esta serie de acciones en contra de Machado buscarían que la aspirante presidencial tuviera una respuesta violenta y se alejara de la ruta electoral.

Pese a esto, Machado, en su discurso del 23 de enero, aseguró que no solo se mantendría en la ruta electoral de unas elecciones en 2024, sino que obligaría a Nicolás Maduro a “medirse” en dichos comicios.

«Te vamos a obligar a medirte Maduro, vas a tener que medirte quieras o no”, expresó.

La tarde de este viernes, 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia informó que el recurso presentado por Machado sobre su habilitación política tendría una respuesta en las próximas horas.

En caso que el TSJ responda de forma negativa y la inhabilitación de Machado se mantenga, sería la declaración implícita del Gobierno que no respetará estos acuerdos.