“Ámate a ti mismo” es un proyecto liderado por el mexicano Oscar Madrazo y producido por la venezolana Kena García. Embajadores de Buena Voluntad cargo diplomático de NOHE/ONU Noble Order For Human Excellence, una organización que pretender erradicar la pobreza infantil en el mundo.

Generar conciencia social e igualdad de derechos, es el principal objetivo del proyecto.

Durante dos años han realizado un trabajo arduo, haciendo un adecuado y delicado uso de la imagen de Oscar Madrazo y su influencia social a escala internacional, con un claro mensaje: “La mayor declaración de amor que podemos ofrecer a los demás, parte del amor propio”.

“Ámate A Ti Mismo” es un movimiento socio-cultural que los ha llevado al foro de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, convocado por el Senado de la República Mexicana LXLL, a través de la Fundación Ellen West.



Proyecto que también los llevó a participar en la Primer Plataforma de Mujeres Hispanas en Europa, SHE Seminario Para Hispanas Emprendedoras en Holanda.

Kena y Óscar trabajaron en conjunto con la Asociación Best Buddies México en la producción de un evento en el Museo Soumaya, enfocado en la Inclusión Social y su claro mensaje “Todos Tenemos Derecho”.

Con este mensaje, han cruzado fronteras, recibiendo apoyo de medios internacionales como La Razón de España, WOW la revista de USA, Revista Mujer de Panamá, Revista Hola Centro América, El Nacional en Venezuela, Revista Fernanda en México, La Reforma en México, entre otros tantos. Recientemente Isabella Springmuhl, la primera diseñadora de modas con síndrome de Down, visito los estudios de ¡Que Madrazo! en Imagen Tv conducido por Paulina y Oscar Madrazo, dejando un increíble mensaje “Quiero que me miren igual, yo puedo ser lo que yo quiera y lo que me proponga”.

Este mensaje busca fortalecer la confianza de quienes la han perdido. Tal como se impulsa en el programa conducido por Oscar Madrazo ¡No te lo pongas! Recientemente transmitido por Discovery Home and Health y donde el principal objetivo es que las participantes recobren su confianza, no solo a través de su imagen personal, sino también, desde su interior.