Erik Kratz bateó un jonrón en su debut con los Cerveceros y el venezolano Jesús Aguilar aportó también un cuadrangular para que Milwaukee arrollara el sábado 17-6 a los Mets de Nueva York.

Christian Yelich conectó tres imparables, empujó tres carreras y anotó otras tres por los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que han ganado ocho de sus últimos 10 compromisos.

Aguilar fue otra de las piezas valiosas con el madero por los Cerveceros con trío de fletadas. En el tercero, el slugger criollo mostró su fuerza mandando la pelota a las gradas por el jardín central para llegar a ocho bambinazos en el año.

Luego remolcaría dos más con sencillo a la pradera central en un séptimo episodio en el que los “lupulosos” castigaron al pitcheo contrario con racimo de siete anotaciones.

This @JAguilarMKE home run might still be flying if the scoreboard hadn't gotten in the way. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/ntkEi5YZc8

— Milwaukee Brewers (@Brewers) May 26, 2018