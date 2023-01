Para que puedas seguirla bien, BBC Mundo reseñó una lista de las 15 películas que se perfilan como favoritas o han recibido el favor de la crítica y la audiencia.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once), una película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert consigue provocar una difícil combinación de emociones en la audiencia: logra hacerla reír, llorar, que se tense y se relaje en los multiversos de Evelyn, personaje a quien interpreta de forma magistral la actriz Michelle Yeoh.