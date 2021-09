A pesar de las declaraciones de Julio Castillo, en las que anuncia su apoyo a Enzo Scarano, como candidato a la Gobernación de Carabobo, el cuarteto opositor que se disputa el abanderamiento a la cita electoral del 21 de noviembre aún no logra el consenso. Rubén Pérez Silva y Armando Amengual aún no dan su apoyo al ex alcalde de San Diego.

«Se había acordado la realización de una encuesta para definir quién sería el candidato a la Gobernación de Carabobo. En ese sentido, Julio Castillo decidió adelantarse y anunciar su apoyo a Scarano, pero el resto aún estamos conversando», dijo Rubén Pérez Silva.

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a apoyar a Enzo Scarano en su épica por la conquista del poder opositor a la Gobernación de Carabobo, respondió: «Estamos en eso».

La oposición carabobeña ha venido desarrollando una serie de negociaciones internas para definir candidaturas unitarias, tanto a la Gobernación de Carabobo, como para los 14 municipios de la región, sin embargo no han logrado consenso absoluto, a pesar de las conversaciones y la intervención de las direcciones nacionales de los partidos, que desde Caracas se habían sumado a las gestiones.

Scarano propone a Julio Castillo como jefe de campaña

Tras su renuncia como precandidato a la Gobernación de Carabobo, Julio Castillo podría convertirse en el jefe del Comando de Campaña de Enzo Scarano, ya que según el ex alcalde de San Diego «sería un líder de campaña de lujo».

«Yo le pedí a Julio Castillo que fuera mi jefe de campaña. El quedó en consultarlo y darme respuestas lo antes posible. A mi me gustaría tenerlo de líder de este equipo y así articular nuestra lucha».

Scarano informó que además de Castillo, convocó a otros destacados carabobeños para conformar su equipo político, como el caso de Gladys Valentiner y Eli Yepez, respectivamente.

MAS se suma a propuesta de Scarano

El secretario general en Carabobo del Movimiento al Socialismo (MAS) Melvis Humbría, anunció su respaldo a la candidatura de Scarano a la Gobernación de Carabobo, a través de un mensaje por redes sociales.

«Reiterando la constante prédica de unidad y consenso proclamada por el MAS, anunciamos nuestro respaldo a la candidatura de Enzo Scarano para el rescate económico y social del estado Carabobo», expresó a través de Twitter.

La auténtica unidad de Amengual

Tenemos la obligación de darle a Carabobo una auténtica UNIDAD para conquistar la gobernación del estado, aseguró Armando Amengual en un comunicado de prensa.

A su juicio, esa unidad no puede ser chucuta ni sectaria. «Esa unidad debemos extenderla a todos los sectores sociales que puedan ayudar a reconstruir las instituciones, la economía y los servicios de nuestro estado. Debemos incluir a más jóvenes, más mujeres, más dirigentes vecinales y más luchadores sociales».

El candidato recordó que fue de los primeros en reunirse con Enzo Scarano para compartir ideas sobre cómo escoger al candidato con más respaldo popular y tengo la firme disposición de seguir haciéndolo con él y con todos los otros candidatos opositores. «He propuesto, incluso, tomar en cuenta a chavistas descontentos necesarios para ganar y convertir a Carabobo en ejemplo de verdadera unión para todos los venezolanos».

En el escrito difundido por Amengual en redes sociales, aseguró que los amigos independientes y las organizaciones que le postulan (Unión y Progreso y Centrados) le piden mantener su posición. «Así lo haré para que la unidad podamos construirla con la gente y la fuerza de la sociedad. Mis esfuerzos en las próximas semanas apuntarán a asegurar una unidad integral que no solo incluya a la gobernación sino también a las alcaldías, concejales y legisladores regionales».

Si logramos ese consenso estaríamos en presencia de una unidad real y armónica para luchar por los cambios que requiere nuestra gente en el estado, aseguró el candidato. «Quiero Unidad para ganar. No una unidad mocha».