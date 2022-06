Por: Luis Cabrera / @salteveneno

Hoy los artistas NFT recibieron una noticia que mancha la tan deseada transparencia y libertad de la que se abandera este ecosistema. KnownOrigin.io, un marketplace de NFT que trabaja con la blockchain de Ethereum, adoptó medidas de bloqueo similares a las implementadas por OpenSea (el marketplace más grande de NFT).

En un comunicado emitido por David Moore, CEO y CoFundador de KnownOrigin, señala que en la medida en que este marketplace ha crecido en el mercado global, estarán presentado una serie de medidas para alinearse con las pautas de sanciones a través del ecosistema (económico) mundial.

La primera medida tomada afecta directamente a los artistas localizados en Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, y algunas regiones de Ucrania (Crimea, Donetsk, y Lugansk), quienes no podrán acceder ni vender desde esta plataforma. Medida ejecutada de manera inmediata.

Esta medida responde a la necesidad de estas empresas a no ser blanco de investigaciones sobre lavado de capitales. El volumen de capital aportado por los artistas de estas naciones sancionadas no debe representar una amenaza para la estabilidad financiera de KnownOrigin Labs Ltd. Pero una amenaza de auditoría los podría poner en una situación incómoda, porque básicamente a ninguna compañía le agrada estar en esta posición.

KnownOrigin es una non-custodial platform, es decir, no es una plataforma que mantenga control sobre los activos digitales (NFTs), por lo que aseguran que los artistas afectados mantienen el control total sobre sus tokens, y que podrán mintear, quemar, o administrar sus tokens, pero no desde su plataforma o servicios.

De igual modo, en su sección de preguntas y respuestas, afirman que los tokens que hayan sido comprados por los artistas afectados desde su plataforma no se verán afectados por estas medidas adoptadas, aunque no podrán verse ni administrarse desde su plataforma o servicios. No es nada alentador.

Es un golpe bajo para el libre mercado, especialmente cuando estas medidas no afectan a los causantes de este caudal de sanciones, sino a los artistas.

Entre las primeras impresiones recogidas de discusiones con otros artistas NFT, se habla de la necesidad de que cada artista apueste por la creación de contratos inteligentes (smart contracts) y no delegar esa responsabilidad en marketplaces que puedan verse obligados a aplicar sanciones que afecten al artista, a la obra, al coleccionista, y al mercado en general.

Para leer el comunicado en su idioma original puedes acceder al enlace de medium.com: https://medium.com/knownorigin/platform-update-c544f07a91ab