Por: Luis Cabrera / @salteveneno

La docencia permite una retroalimentación, que no necesariamente es simétrica. Se deben buscar mejores estrategias para el proceso de enseñanza. El modelo de la clase magistral parece irse agotando y eso tiene una explicación razonable.

Estas generaciones más jóvenes han tenido un contacto directo con la tecnología (teléfonos, tablets, etc) desde muy temprana edad. La corteza prefrontal, de acuerdo a algunos científicos, se estimula con la luz, el sonido, y el movimiento. Cuando condicionas durante toda una vida a un individuo bajo estos estímulos, cualquier otra cosa fuera de estos parámetros le aburrirá, o sencillamente no será capaz de asimilar toda la información porque no le genera suficiente interés como para concentrarse.

Por esta razón, conversar con el estudiante, invitarlo a participar activamente en la clase, desarrollar dinámicas, o cualquier estrategia que le permita concentrarse en la discusión de la clase se hace sumamente necesario.

Pero un punto que despierta en mí una profunda preocupación es la carencia de referentes. En una clase le pregunté a mis estudiantes de Diseño Gráfico a cuál diseñador admiraban y el silencio fue abrumador. Nadie supo darme un nombre. No conocen a Santiago Pol, ni a Alvaro Sotillo, y debo aclarar que no soy diseñador gráfico, pero son personalidades que se convierten en referentes como un Jesús Soto o un Carlos Cruz Diez por solo nombrar un par.

Si bien alejar a los jóvenes de las redes sociales es una tarea utópica, se deben construir puentes para invitarlos a ver contenidos que le resulten más útiles para su desenvolvimiento académico y profesional. No tiene por qué ser un tutorial o una masterclass. La búsqueda de referentes es una forma de acercarlos a los maestros, a los que han marcado un hito en las artes visuales, a los contemporáneos, a los que están haciendo propuestas interesantes hoy.