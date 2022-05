Antonio Ledezma presenta en Madrid su libro La Tumba: secuestro en Venezuela

El antiguo alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, presentó este miércoles en Madrid el libro «La Tumba: secuestro en Venezuela», en el que relata su experiencia como preso político y exiliado.

«Hasta una tanqueta llegaron a convocar en el patio de mi casa», explicó hoy el político venezolano, en referencia la presión policial que vivió.

El político venezolano fue acusado de conspirar para derrocar a Nicolás Maduro, por lo que se pedían 26 años de prisión, y el libro describe sus experiencias desde que fue detenido, en febrero de 2015, hasta que logró salir del país latinoamericano, en 2017.

Símbolo de lucha

Ledezma aprovechó su intervención para recordar las visitas que le hicieron políticos españoles mientras estaba en arresto domiciliario, como el expresidente del gobierno Felipe González, o el antiguo líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, ambos presentes en el acto, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid.

El conocido como Reelecto Alcalde Metropolitano de Caracas afirma deberle ese título, en parte, a Felipe González.

«Cuando conversamos en mi casa, al presidente [Felipe González] ya le habían dicho que estaban proponiendo mi nombre para que me postulara como diputado para las elecciones venideras. El presidente me dijo que no, que yo tenía que ser el alcalde porque era un símbolo de lucha. Y tenía razón» dice Ledezma.

El político venezolano entiende este libro como un reconocimiento «al martirio que significa vivir en un país cuya economía está derrumbada», así como un «una herramienta de lucha contra la impunidad» de todos aquellos crímenes cometidos por la dictadura venezolana.

Al acto asistió también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. EFE