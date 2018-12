La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), que controla la oposición, declaró hoy como “inexistente” la elección municipal que ganó con holgura la coalición oficialista Gran Polo Patriótico el pasado domingo y en la que 7 de cada 10 de los votantes inscritos se abstuvo.

El Legislativo aprobó un acuerdo que tachó los comicios como una “farsa”, puesto que se realizaron, aseguró, “al margen de los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes” vigentes en el país caribeño.

Por tal motivo, el documento señaló como “inexistente” la elección, lo que en la práctica se traduce en el desconocimiento de unos resultados que dejan al chavismo con el control de más del 90 % de las cámaras municipales y casi sin contrapeso.

En el texto, los opositores también piden a las Fuerzas Armadas no convalidar los resultados, porque esto equivaldría a “una violación a la Constitución”, y adelantan que levantarán un informe para dar cuenta de “las pésimas condiciones en las que se encuentra el sistema electoral venezolano”.

En las elecciones del domingo, la coalición del presidente Nicolás Maduro obtuvo el triunfo en más del 90 % de los 335 concejos municipales del país -para los que se escogieron 2.459 cargos-, en unos comicios cuya abstención fue del 72,6 %; la segunda votación con menos participación desde que se instauró la llamada revolución bolivariana en 1999.

En ese sentido, la legisladora Nora Bracho dijo al presentar el acuerdo que los venezolanos dieron una muestra de su rechazo a las elecciones con su “ausencia” en las urnas.

“El venezolano no confía en absoluto en este sistema electoral, un sistema tramposo, un sistema que no es transparente, un sistema que no respeta la voluntad del pueblo”, añadió.

A estas elecciones no acudió un sector de la oposición venezolana por considerarlas una “farsa” sin garantías y poner en duda la imparcialidad del poder electoral.

En este grupo estaban dos de los principales partidos políticos opositores, como Primero Justicia -en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles- y Voluntad Popular, del líder preso Leopoldo López.

Estas organizaciones, al igual que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, se encuentran inhabilitadas por no haber participado en los comicios presidenciales del 20 de mayo pasado, que rechazaron en su momento por considerarlos fraudulentos. EFE