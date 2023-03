Francesca Díaz/Correo del Caroní

Ante el aumento oficial del servicio de transporte público, el pasaje para rutas urbanas pasó de cuatro bolívares a siete bolívares en menos de tres meses. Pese a que una de las exigencias de los transportistas era precisamente el incremento en el costo del servicio, siguen mostrándose inconformes y exigiendo la dolarización del pasaje y su fijación en 0.50 dólares (12 bolívares).

Por su parte, los guayaneses que usan el servicio a diario calificaron el aumento como “exorbitante”, argumentando que para subir el precio del servicio es necesario que también se incremente el valor del salario. Asimismo señalaron que la cantidad que los bancos locales les permiten retirar en efectivo (100 bolívares) no les alcanza para costear el nuevo precio.

El aumento del pasaje fue reflejado el pasado 7 de marzo en Gaceta Oficial Nº 42.583, fijando las rutas urbanas en siete bolívares, mientras que las operadoras estadales deberán mantener un precio de cuatro bolívares, lo que representa un aumento del 100% con respecto a los dos bolívares que cobraron hasta el mes de febrero.

El último aumento general en el costo del transporte público tuvo lugar hace menos de 3 meses, el pasado 26 de diciembre de 2022; sin embargo, debido a la inflación que azota la economía venezolana, se hizo un nuevo ajuste de precios.

Transportistas de Ciudad Guayana declararon a Correo del Caroní que este aumento es insuficiente para hacerle frente a todos los gastos que deben costear, tomando en cuenta el alto precio de los repuestos y la necesidad de adquirir gasoil en el mercado negro, al mismo tiempo que el suministro de combustible en el estado Bolívar continúa siendo irregular.

Arquímedes Ramírez, transportista, consideró que el incremento fue insuficiente y destacó que se requiere un precio de, al menos, 10 bolívares por pasajero para poder mejorar la situación de los trabajadores del volante.

“Debería costar 10 bolívares para uno poder mantener una unidad. Sin embargo, a siete bolívares pues va a mejorar nuestro poder de adquisición. El pasaje debería anclarse al dólar, sería mejor. Yo estaría de acuerdo con que costará 0.50 centavos de dólar. El tema del combustible está muy difícil, llegas a la estación de servicio y no hay litraje, no te pasa la huella. Llegas a las 7:00 de la mañana y son las 10:00 de la mañana y no has salido de la bomba. El litro de gasoil en el mercado negro está hasta en 10 bolívares”, declaró el chofer.

Un transportista que trabaja en la ruta de Alta Vista-La Churuata manifestó que el aumento se traducirá en el incremento del costo de otros servicios como los alimentos y terminará por disolverse como ya pasó en otras ocasiones.

“No es suficiente. Si lo pusieran en base al medio dólar ahí puede que nos diera un poco. Ese precio de siete bolívares no alcanza para costear las cosas. Lo que es la comida sube también, los productos de limpieza, pero la gente se queja cuando sube el pasaje. Un precio justo sería en base al medio dólar. El abastecimiento de combustible está muy difícil, yo gasto 70 dólares semanales en comprar combustible”, afirmó.

Pasaje más caro, salarios más pírricos

Mientras que el pasaje se ha incrementado más del 50% en los últimos meses, los usuarios alegaron que el sueldo no fluctúa con la misma rapidez, considerando que el nuevo precio es difícil de pagar, tomando en cuenta que muchos de ellos deben abordar más de un autobús para llegar a sus lugares de trabajo.

Asimismo señalan que los bancos de la ciudad entregan un máximo de 100 bolívares en efectivo, que el usuario debe estirar para poder rendirlo durante el mes, lo que hace más cuesta arriba conseguir el dinero necesario.

“Está demasiado caro. El sueldo no lo han aumentado. Uno que tiene que salir todos los días. A veces no lo tengo completo y cuando no se tiene completo, los colectores no agarran lo que uno tenga. He tenido que comprar efectivo. Yo agarro el bus de Core 8 a Alta Vista y de Alta Vista a La Churuata, donde trabajo. Entonces antes gastaba 20 bolívares, ahora son 28”, alegó Gregoria Marcano, quien acotó que los bancos aún entregan billetes de 500 mil bolívares (cono monetario anterior), los cuales ya no son aceptados por los transportistas.

Una trabajadora de CVG manifestó que sin aumentarles a los trabajadores, no deberían incrementar el pasaje, ya que los sueldos no alcanzan para costear la movilización desde su casa hasta su lugar de trabajo.

En promedio, un trabajador gasta diariamente 14 bolívares en pasaje de ida y vuelta. Lo que a la semana representa un costo de 70 bolívares. Mensualmente, ir y venir del trabajo cuesta 280 bolívares mientras que el salario está fijado en 130 bolívares desde marzo del año pasado.

A propósito, Noris Torres, vendedora de dulces ambulante en Alta Vista, declaró que para quienes requieren movilizarse a San Félix representa un costo prácticamente impagable.

“Es demasiado para la situación que estamos viviendo. No alcanza para pagar eso. A 5 estaba bien, pero ya en 7 no lo veo bien ni para mí ni para mis vecinos. Es exorbitante”, expresó.

Periodismo en Alianza