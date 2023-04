El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) intentará explicar el sentido del trabajo en la serie documental “Working: What We Do All Day”, que la plataforma Netflix estrenará en mayo.

«Estoy emocionado de enseñarles el tráiler de ‘Working’. En esta serie hablé con trabajadores estadounidenses de varias industrias (…) para entender sus trabajos y aspiraciones de futuro», anunció el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Obama ejercerá como narrador y entrevistador de gente que trabaja en sectores como el transporte, la tecnología, el servicio hospitalario o el trabajo doméstico.

Según el adelanto, el expresidente visitará las casas y los lugares de trabajo de personas de todos los niveles e intentará responder a preguntas como «¿qué hace que un trabajo sea bueno?», «¿qué se necesita para estar satisfecho?» y «¿qué responsabilidades se tienen hacia los demás?».

Netflix apuntó en un comunicado que Obama se inspiró en el libro «Working» (1974), del historiador estadounidense Studs Terkel, en el que el escritor preguntaba a los ciudadanos por su trabajo y el sentido que daban a sus actividades.

La miniserie, cuyo estreno está previsto el 17 de mayo, contará con cuatro capítulos y pertenece a la productora Higher Ground Productions, fundada en 2018 por el expresidente y la ex primera dama Michelle Obama.

El proyecto está dirigido por Caroline Suh («Salt Fat Acid Heat», 2018), quien también es productora ejecutiva junto con los Obama.

El primer proyecto producido por Higher Ground Productions tras la firma de un acuerdo con Netflix para producir películas y series fue, en agosto de 2019, «American Factory», cinta que seguía el «sueño americano» de un multimillonario chino y que ganó el Óscar al mejor documental.

Otros títulos de la compañía audiovisual de los Obama son la cinta de ficción «Fatherhood» (2021), el documental nominado al Óscar «Crip Camp» (2020), así como la serie infantil educativa «Waffles + Mochi» (2021), protagonizada por Michelle Obama.