El Bayern Múnich se dio un paseo ante el Preussen Münster y ganó 0-4 sin complicaciones con goles de Maxim Choupo-Moting, Konrad Laimer, Frans Krätzig y Mathys Tel para acceder a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania.

Los cerca de 10.000 espectadores que acudieron al Preussenstadion de Münster (Renania del Norte-Westfalia) presenciaron un duelo desigual entre un equipo que roza el descenso en la tercera categoría del fútbol germano y otro que lidera la Bundesliga empatado a puntos con el Bayer Leverkusen.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel cerró una gran serie de resultados que comenzó con la victoria en Liga de Campeones ante el United hace una semana (4-3), que siguió con una goleada en Liga frente al Bochum (7-0) y que finalizó con el acceso a la siguiente ronda de la Copa de Alemania.

El Bayern venció al Preussen

Tuchel reservó a muchos jugadores y no alineó a nombres como Leroy Sané, Harry Kane o Matthijs de Ligt, a quienes dio descanso para empresas más importantes. Aún así, Tuchel sacó un once de garantías en el que sobresalieron Kingsley Coman, Joshua Kimmich y Serge Gnabry para competir con solvencia ante un rival frente al no querían oír hablar de sorpresa alguna.

En la primera parte, el Bayern solventó la eliminatoria con tres tantos. Primero acertó Choupo-Moting, que a los once minutos remató a la red de la portería del Münster un balón desde el punto de penalti; después, fue Laimer, de cabeza, quien hizo el 0-2 en el 40; y en el tiempo añadido, el joven Krätzig (20 años) firmó su primer gol oficial con la camiseta del Bayern.

En la segunda parte, el Bayern echó el freno de mano, su rival quiso y no pudo intentar la remontada y, al final, los buenos primeros 45 minutos del conjunto bávaro le bastaron para sentenciar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania. El tanto sobre la bocina de Mathys Tel, el tercero consecutivo y el cuarto en los últimos cinco encuentros oficiales del equipo del Bayern, fue una anécdota dentro de una cómoda goleada.

