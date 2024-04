Pues resulta que hay candidato opositor mayoritario para las elecciones presidenciales del 28 de julio. A pesar de los pesares y pasando por encima de muchas predicciones aciagas, atascos y obstáculos, el Sr. Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera de 74 años, aceptó tomar el testigo cedido por María Corina Machado, principal artífice del renacimiento opositor que se vive en el país desde hace ya unos cuantos meses, y ganadora por 20 cuerpos de las primarias del pasado 22 de octubre. GonzálezUrrutia pasó de “tapa” cuidadora de puesto, inscrito ante el CNE -pasada la hora de cierre- luego de unas negociaciones complicadas, a abanderado de las tarjetas de la MUD, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela. O sea, candidato de los partidos políticos que representan más del 95% de los votos opositores en Venezuela y, por consiguiente, de algo así como el 80% de los sufragios para elegir al presidente de la República. Esto, siendo conservadores y atendiendo a los resultados de las encuestas recientes.

Por lo que se ha visto en los últimos días, la gente no parece tener ningún empacho en votar por González, luego de que la Sra. Machado le levantara la mano y lo nombrara bateador designado. No se ha visto ningún descenso en la popularidad de MCM ni nada que indique reticencia a votar por un reemplazo de último minuto. Todo lo contrario, las recientes salidas de la líder opositora a las calles han resultado en concentraciones con mucha gente y mucho entusiasmo, iguales o mayores a las que había antes del enroque de candidaturas. González, por su parte, ha resultado un hombre serio, comedido y con los pies puestos sobre la tierra al que las primeras encuestas que circulan por las redes le dan una ventaja de 48 a 21% contra Nicolás Maduro. Su discurso es civilizado y realista, sin estridencias ni fuegos artificiales y su posición política es de un centrismo que se agradece, en vista de los tiempos que corren.

Como van las cosas, el aspirante opositor lleva todas las de ganar. O las llevaría, si Venezuela fuese un país normal. Nunca antes, desde que manda el chavismo, se había producido un fenómeno electoral como el de MCM; un fenómeno que no solo cuenta con una mayoría abrumadora entre todos los votantes, sino que es capaz de transferirle el aura a un perfecto desconocido y lograr que la gente lo siga. Todo sucede, en parte, como resultado de la consistencia y la conducta política de Machado a lo largo de unos cuantos años, y en parte fruto de una estrategia inteligente que ha dejado al régimen descolocado y sin respuestas en varias ocasiones. Claro que en el mar de fondo están el desastre rojo, el hartazgo del soberano y el estado de terapia intensiva en que se encuentra el terruño, pero ese es el caso base, y esas son las condiciones de borde.

Dicho lo dicho, es obligado recordar la frase aquella –atribuida al futbolista brasileño Garrincha en el mundial de 1958 y luego una de las expresiones más usadas en la guerra fría- que dice“los rusos también juegan”. El chavismo está alarmado por las movidas recientes de la oposición y no se va a quedar mirando al sol mientras le serruchan las patas del poder. A pesar de lo que se dice a cada rato de que el régimen está débil y asustado y acobardado, no hay que confundir los términos. El régimen puede estar asustado, pero no está débil. Tiene –y tendrá, independientemente de quien gane las elecciones- los cañones de las FFAA a su servicio, y tiene también los poderes públicos (CNE, Asamblea, Fiscalía, TSJ) a la orden para hacerle la vida de cuadritos a quien sea que ocupe la presidencia. Finalmente, lastbutnotleast,presenta un terror fantasmal a perder sus privilegios y su vida de maharajás. O sea, que lo que puede venir es joropo tramao y recio, por decir lo menos. Esta dosis de realismo crudo no viene con el ánimo de empavar ningún intento de sacar al chavismo por las vías democráticas;más bien,representa un aviso de que hay que tener alianzas, dentro y fuera del país, con fuerzas suficientemente poderosas como para neutralizar el ataque del chavismo hacia un presidente que no juegue su juego. Nada más, pero nada menos. Basta con que recordemos la Asamblea electa en 2015, la euforia que despertó y la forma como terminó sus días.

