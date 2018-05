“Participaría en un proceso de diálogo, siempre y cuando se abra el canal humanitario*_”, dijo el excandidato presidencial por Esperanza por El Cambio este lunes, tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que a su juicio, pudieron ser ganadas si hubiese existido unidad entre el sector opositor al gobierno de Nicolás Maduro Moros.

El excandidato aseveró que mientras exista división no se podrá vencer al presidente reelecto. No derrotamos al candidato del oficialismo, pero lo más preocupante es que no derrotamos el hambre y la crisis, afirmó.

Con respecto a los resultados que favorecieron a Maduro, señaló que este selló el principio del fin de su liderazgo, mientras que para él (Bertucci) comenzó la construcción de un nuevo camino para continuar trabajando por la libertad de Venezuela, aceptó su reelección más no las estrategias implementadas para lograrlo, calificándolas como “descaradas”.

”No puedo decir que no ganó, pero ¿Qué hizo para hacerlo? En eso baso mi denuncia, en las estrategias que usaron, jugando con el hambre de los venezolanos”, reiteró.

Bertucci indicó que su equipo contó 500 puntos rojos dentro del perímetro prohibido, y por ello denunció en horas de la tarde del día de ayer estas irregularidades, pese a que durante la campaña lo puntualizó en reiteradas oportunidades.

El ex candidato afirmó que seguirá recorriendo el país con su mensaje.

De esta experiencia me queda el compromiso con el país. No voy a desmovilizarme, seguiré adelante luchando por nuestro país. Aquí hay un líder que en 24 días logró una cantidad de votos muy amplia, ratificó Bertucci.

Nota de Prensa