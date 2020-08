El candidato demócrata para las presidenciales estadounidenses, Joe Biden, indicó este miércoles que habló con la familia de Jacob Blake, un hombre negro de 29 años gravemente herido por la policía el domingo en Wisconsin, y le prometió “justicia”.

“Una vez más, un hombre negro -Jacob Blake- ha recibido disparos de la policía. Ante los ojos de sus hijos. Esto me pone enfermo”, escribió Biden en un texto en Twitter, acompañado de un mensaje de video.

Once again, a Black man — Jacob Blake — was shot by the police. In front of his children. It makes me sick.

Is this the country we want to be?

Needless violence won’t heal us. We need to end the violence — and peacefully come together to demand justice. pic.twitter.com/WdNqrxA3PK

— Joe Biden (@JoeBiden) August 26, 2020