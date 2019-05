Los Jonas Brothers están de vuelta y así lo demostraron durante su presentación en los Billboard Music Awards 2019, premios que se realizaron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Aunque muchos de sus fanáticos esperaron un ‘medley’ de los éxitos con los que la banda alcanzó la fama en el pasado. La agrupación de hermanos optó por interpretar tres canciones en la gala. Nick Jonas se encargó de abrir la presentación con “Jealous”, tema que lanzó como solista en el 2014 y que, por cierto, fue dedicado a su ex pareja, la Miss Universo Olivia Culpo. Luego siguió Joe Jonas con la interpretación de “Cake By The Ocean”, canción que lanzó en el 2015 junto a su banda DNCE.

Luego de estos dos temas, Kevin Jonas subió al escenario para hacer un solo de guitarra y dar inicio a lo que las seguidoras interpretaron como el inicio de una nueva era. La banda entonó “Sucker”, canción con la que anunciaron su regreso como banda este año y logró posicionarse en el primer puesto de la lista Billboard 200.

