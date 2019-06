La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, consideró que una transición bajo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional acabaría con el sufrimiento que padece el pueblo venezolano.

Breier reaccionó a uno de los casos de desnutrición infantil que se viven en el país. “En la Venezuela de Maduro, Katherine Castilla, de Maracaibo, carga a su bebé que sufre desnutrición extrema”, publicó la funcionaria en Twitter.

In Maduro’s #Venezuela, K. Castilla, of Maracaibo, holds her baby, who is suffering from extreme malnutrition. A democratic transition under @JGuaido & @AsambleaVE to a gov't accountable to its people will end this needless suffering. #EstamosUnidosVE https://t.co/qOXhuNhLTz

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) June 24, 2019