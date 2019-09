View this post on Instagram

Capturado hombre por abuso sexual de adolescente en El Paraíso Jhonattan Rafael Pérez Urquiola (34), fue detenido por funcionarios de la Subdelegación La Vega en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador del Distrito Capital, por abusar sexualmente de un joven de 16 años de edad. Las pesquisas arrojaron que el modus operandi del criminal era contactar a sus víctimas a través de páginas de citas, ofreciéndoles amistad y citándolos en una vivienda ubicada en la calle Dos de La Paz, donde luego de entablar una conversación y ver películas, los amedrentaba y obligaba a mantener relaciones sexuales. En el procedimiento policial se recuperó como evidencia un monitor, un cpu, un teclado, un mouse, un celular, una tarjeta micho sd, marca SanDisk y un chip, puestos a la orden de la Fiscalía 109° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.