Para usar su tarjeta de débito o sencillamente cancelar una cuenta a través de un pagomóvil, el señor Carlos Acosta tuvo que pedir un día libre en la empresa donde labora y viajar desde Güigüe, en el municipio Carlos Arvelo, hasta la Avenida Bolívar de Valencia, para actualizar sus datos en la sede del Banco Provincial, pues es la oficina habilitada más cercana desde su casa.

Como Acosta, varios carabobeños tienen que hacer viajes de un municipio a otro para poder hacer sus diligencias bancarias, debido a la reducción de oficinas de todas las entidades financieras, que además de estar cerradas en la semana de cuarentena radical, en los días flexibles se reducen a dos o cuatro en todo Carabobo, como es el caso del Banco Mercantil y Provincial, respectivamente.

María Silva es ama de casa. Ella tuvo que desatender su hogar en Campo de Carabobo para dirigirse a la sede del Banco Mercantil, que está en la Torre Banaven, en la avenida Bolívar de Valencia. Desde su casa, en el municipio Libertador, hasta la zona norte de la ciudad, no había una oficina disponible para que Silva pudiera atender su contrariedad, que no era otra que el simplle cambio de plástico de su tarjeta de débito. “Vengo de Campo Carabobo a arreglar el plástico de mi tarjeta de débito. Allá no hay oficina. La única que está trabajando es esta”, dijo Silva.

La sede del Banco Provincial del Centro Comercial La Viña solo está abierta para citas programadas. De hecho, la fachada de la oficina está totalmente clausurada y quien tenga la cita pautada debe llamar y esperar que salga alguien a abrirle. Para otras actividades, como retiro de efectivo y consultas, los cuentadantes deben ir a la avenida Bolívar Norte.

En el caso del Banco Fondo Común la situación es similar: Su sede en el municipio Naguanagua está cerrada desde el inicio de la pandemia, en 2020. Los usuarios de esta entidad financiera deben acudir a la oficina del Centro Comercial Profesional de la Avenida Bolívar Norte, pero esta solo atiende hasta la 1:00 pm.

“Vengo del sector de Naguanagua, de la Vivienda Rural de Bárbula. La sede que siempre he usado es la del Centro Comercial Naguanagua, pero está cerrada”, explicó Elba Veloz, quien fue a solicitar la liberación de la hipoteca de su vivienda.

Al consultar al personal bancario que labora en las oficinas informaron que están a la espera de la orden de la Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (Sudeban) para abrir sus sedes.