Con el objetivo de posicionar al estado Carabobo entre los destinos predilectos del continente, la marca «Carabobo Está de Moda» de la mano del gobernador Rafael Lacava, debutó en la «Vitrina Turística ANATO 2024», el principal encuentro del mundo turístico de la región, que inició ayer en el complejo Corferias de Bogotá, Colombia.

En un moderno y atractivo stand, Carabobo muestra el potencial turístico, bellezas naturales y el abanico de alternativas que ofrece la entidad a sus visitantes, además de sus diversas manifestaciones históricas y culturales.

Dina Castillo, autoridad única de Turismo en Carabobo, indicó que «ayer debutamos en la 43 edición de una de las vitrinas más importantes de Latinoamérica, Anato, en Bogotá, promocionando nuestro maravilloso estado Carabobo, porque Carabobo Está de Moda dentro y fuera de Venezuela, sabemos que Carabobo es un estado bellísimo, y se lo queremos enseñar al mundo».

«Tenemos una conexión muy importante con una de las ciudades con mayor conexión aérea a nivel mundial como lo es Bogotá, con vuelos directos con las aerolíneas Satena y con nuestra aerolínea nacional Turpial, vengan a conocer Carabobo, desde aquí desde nuestro stand, les vamos a mostrar todo lo que turísticamente tenemos, todo lo que como venezolanos tenemos, todo lo que podemos aportar y dar a través del turismo».

Impresionados con el potencial turístico de Carabobo

Los visitantes de la «Vitrina Turística ANATO 2024» al acercarse al stand «Carabobo Está de Moda», además de quedar gratamente impresionados por la gran riqueza turística de la entidad, además de la decoración que muestra playas, sitios históricos, gastronomía y cultura, se ven cautivados al apreciar además el contenido de la revista «Carabobo Está de Moda».

Corelio Escobar, oriundo de México, representante de Cenotes Casa Tortuga Tulum, una reserva Maya, comentó con alegría «estoy aquí con mis amigos del stand de Venezuela y en particular del estado Carabobo, donde definitivamente me han tratado como alguien tan familiar, me voy muy feliz de conocer las maravillas que ellos traen para nosotros allí, en el marco del 43 aniversario de ANATO de Bogotá Colombia».

En este contexto expresó «un saludo para todos y por favor visiten a Carabobo. Me han presentado todo lo que representa en playas, como la parte de naturaleza, de verdad que me parece tan impresionante que hayan cosas tan hermosas en Venezuela y que no tengamos la oportunidad de extranjeros como yo de conocer de estas maravillas».

La Vitrina turística fue todo un éxito

Por su parte, Karen Herrera, integrante del equipo de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, manifestó estar «súper contenta de ver a Venezuela presente con el estado de Carabobo, llevaba tiempo que no veía nada a nivel de turismo de Venezuela y eso fue lo que más me llamó la atención de venirlos a visitar, conocer más sobre el destino no solamente como un centro industrial, sino que ahora abre sus puertas al mundo como un destino turístico con playa, con industria y comercio para el mundo entero».

«Lo que más me llamó la atención a nivel de turismo, es que están haciendo un esfuerzo integral con los aeropuertos de la región para incrementar la actividad aérea. Ya me convencieron y estoy loca para ir a Carabobo,espero que me inviten muy pronto», señaló Herrera.

Nota de prensa.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos