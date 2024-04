«Este es el momento de lograr una transición democrática en paz para los venezolanos… Será una transición liderada por una mujer como María Corina Machado. Tenemos que recuperar la confianza y poner en marcha un país que está en el suelo» Edmundo González Urrutia

Para las ciencias sociales, la transición política consiste en ese proceso de cambio institucional mediante el cual un régimen político determinado, es desplazado por otro, produciéndose un cambio en las normas, leyes, valores y relaciones de poder de la sociedad. Se considera que hay transiciones políticas cuando un régimen autoritario entra en crisis y es progresivamente reemplazado por un sistema político democrático.

Para el sociólogo y profesor de la Universidad de Stanford, Larry Diamond, la mejor oportunidad para las transiciones se encuentra en la vía electoral, que debe utilizarse para unificar a la oposición y, al mismo tiempo, “dividir al régimen, movilizar masivamente al país, no ceder ante miedo, convocar a aliados y recursos internacionales y, finalmente, no sólo intentar ganar en las urnas sino demostrar que, si hay un intento de declarar una victoria fraudulenta por parte del régimen, el emperador no lleva ropa”

Hace cierto tiempo, el amigo Benigno Alarcón, de manera premonitoria, apuntaba:

“Una transición democrática aumentaría dramáticamente sus probabilidades si se rompe con la actual inercia y se logra definir un liderazgo democrático que cuente con el apoyo de la mayoría del país para dirigir una transición política, considerando los costos de represión y tolerancia de los actores del régimen y quienes lo sostienen. Un liderazgo que sea capaz de ejecutar una estrategia que combine de manera inteligente conflicto y negociación, que haga para quienes sostienen al régimen más atractiva una salida negociada que la continuidad de un conflicto sin la certidumbre sobre su desenlace…”

Ya contamos, más que con un candidato, con el hombre de la transición, el hombre que se ha comprometido, al tomar el testigo que le entrega María Corina Machado, a recuperar la esperanza frente a la resignación y el desánimo, la estabilidad frente a la incertidumbre, la credibilidad frente a la desconfianza, la normalidad frente a tantos disparates, la unidad y la concordia frente a la división y la fractura; la paz, la tranquilidad y la seguridad frente a los partes de guerra que denuncian el fracaso de este régimen como garante del orden, de la frente a los privilegios que han enriquecido a la nueva oligarquía escarlata; que se empeñe en lograr la prosperidad frente al empobrecimiento, y el empleo y las seguridad ciudadana y del derecho a la vida; el hombre escogido por la Plataforma Unitaria para que dejemos de ser el país de la impunidad; el hombre seleccionado por el 80% de los venezolanos para que propicie la movilidad social oportunidades para todos frente a esa locura de administración de la cosa pública, que maquillada con multimillonarias campañas publicitarias pretendió engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Y con este breve pero extraordinario mensaje a una nación que anhela y merece un mejor país, se dio a conocer Edmundo González Urrutia… el Hombre de la Transición: “Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional”

Manuel Barreto Hernaiz

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos