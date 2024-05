La gerencia de Marineros de Carabobo anunció la contratación del dominicano Eddy Reynoso. El lanzador es su última ficha extranjera para la venidera justa veraniega de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

El pitcher derecho viene de disputar la temporada 2023-2024 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico con Gigantes de Carolina. Tendrá su primera participación en el circuito criollo.

Reynoso afirmó que para él es una gran oportunidad que le está dando Marineros: Mis amigos venezolanos me dicen que es una buena liga y un bonito país”, dijo el flamante extranjero de los carabobeños.

Está radicado en Puerto Rico y desde hace cuatro temporadas juega como nativo en país boricua, dicha oportunidad la ha sabido aprovechar en las campañas 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 y en la 2023-2024. En su más reciente participación en la isla del encanto dejó 1.47 de efectividad y 13 ponches en 18.1 innings.

“La experiencia en la Liga Roberto Clemente es algo que ocurrió en el 2019, me dieron la oportunidad cuando viene y gracias a Dios me he mantenido ya que vivo aquí. Espero aportar toda mi experiencia a la liga de verano de Venezuela”. Aseveró Eddy al departamento de comunicaciones de Marineros.

Eddy Reynoso completa la nómina

El nativo de Santo Domingo, República Dominicana, es firma original de Medias Rojas de Boston, con ellos jugó la Rookie en 2018 y dejó ERA de 1.45, pasó a 17 contrarios por la guillotina y obtuvo récord de 4-1 en 18.2 episodios.

Además, el diestro tiene dos temporadas de experiencia en la liga independiente de Estados Unidos y, desde que fue cambiado de primera base y receptor, a lanzador, se ha desempeñado como relevista a pesar de que en su última zafra su rol se basó en entrar con corredores en base.

Con esta firma el acorazado carabobeño completó su cantidad de importados para iniciar la temporada 2024 de la LMBP para revalidar el campeonato.

Carlos Castro, Marco Hernández, Héctor García, Yoel Yanqui, Sergio Barthelemy y Reynaldo Álvarez, son el resto de la importación que la novena valenciana tendrá a disposición para el inicio de la liga que será el próximo sábado 18 de mayo.

Con nota de prensa.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?*

*Puedes unirte a nuestros canales*

Telegram: https://t.me/titularesec

Whatsapp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

*Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día*

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z