Gracias a un gran trabajo de investigación y pesquisas realizadas por la Delegación Municipal Las Acacias, fue capturado el agresor del niño de 4 años de edad que se mantiene recluido en la Clínica La Viña tras varias lesiones, golpes y heridas causas por este delincuente. Logramos la aprehensión de Renan Argenis Renny Flores Pineda (29) quien tendrá que enfrentar la justicia por todos los hechos aberrantes cometidos en perjuicio del infante. . . CICPC SIN TREGUA!!!