CNE calificó de injerencistas las declaraciones de Borrell sobre misión electoral en Venezuela

A través de un comunicado, divulgado desde sus redes sociales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó este sábado de “injerencistas” las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en las que afirmó que será el informe de la misión de la UE lo que legitimará o no al gobierno de Nicolás Maduro.

Este viernes, Borrell consideró que lo que legitimará o deslegitimará al gobierno de Nicolás Maduro será lo que diga el informe elaborado por la misión, la primera que manda la Unión Europea al país desde hace 15 años.

Para el CNE, esta declaración “desconoce los derechos de la nación venezolana, especialmente la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad y la autodeterminación nacional contemplados en nuestra Constitución”.

La legitimidad la otorga la voluntad de los venezolanos

“El fundamento de la legitimidad del proceso reside en la voluntad de los venezolanos y las venezolanas, quienes en el ejercicio de su soberanía participan en democracia, sin aceptar injerencias ni intervenciones extranjeras”, advirtió la institución en el texto firmado por su presidente, Pedro Calzadilla, el vicepresidente Enrique Márquez y los rectores Tania D’Amelio, Alexis Corredor y Roberto Picón.

COMUNICADO: El Poder Electoral denuncia la actitud injerencista de las declaraciones emitidas por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, este viernes 8 de octubre. pic.twitter.com/KUnFvbnQ7I — cneesvenezuela (@cneesvzla) October 9, 2021

En una misma línea habló el viernes el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, quien le pidió «respeto» al jefe de la diplomacia europea.

«Si a su edad no ha aprendido a respetar a una nación digna y soberana, como es Venezuela desde hace 200 años cuando nuestros padres libertadores expulsaron al imperio por el que usted refleja plañidera nostalgia, si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo que usted mismo firmó con el Poder Electoral, la verdad es que mejor y no vengan», dijo en Twitter.

Con información de El Nacional.