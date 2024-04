El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció este lunes que en los próximos días se abordarán los proyectos de ley por separado para proporcionar ayuda a Israel y Ucrania desatendiendo el llamado del presidente estadounidense, Joe Biden, de aprobar un paquete conjunto de 95 mil millones de dólares.

Johnson dijo en una conferencia esperar que el viernes por la noche se voten por separado los fondos para estos dos países y otros más para proporcionar ayuda a los aliados de EE.UU. en el Indo-Pacífico.

El ataque iraní contra Israel el fin de semana presionó a Johnson para permitir una votación sobre la asistencia a ciertos países, en especial a Ucrania a la que se oponen algunos republicanos de línea dura.

«Hay acontecimientos repentinos en todo el mundo que todos estamos observando con mucha atención», dijo Johnson después de reunirse con los miembros del Partido Republicano de la Cámara Baja.

El republicano, que enfrenta llamados de destitución del ala más extrema de su partido, explicó en su cuenta de X que estudiarán proyectos por separado para dar fondos a su aliado Israel, respaldar a Ucrania en su guerra contra Rusia, fortalecer a los aliados de EE.UU. en el Indo-Pacífico, y aprobar medidas adicionales para fortalecer la seguridad nacional.

