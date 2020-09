“En la dimensión cerebral que llamamos con s ciencia humana, ha estado siempre activa la génesis, evolución y actualización de todas las emociones”. (Hernani Zambrano G. 2016)

¿Conciencia o con s ciencia? Con una explicación y ejemplos del significado de las dos formas de escritura, podríamos facilitar la resolución de esta incógnita: ¡Sus propias con s ciencias, amigos, les ayudarán! Nos encontramos con dos palabras, con significados diferentes.

Conciencia (sin ‘s’ intermedia), es un término de frecuente uso en el hablar popular. Acá hablamos de conciencia en sentido de responsabilidad, de carga ética y moral; como al decir que “una persona es (o no) conciente de sus actos”. Conciencia es indicativo de capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Tener mala conciencia, es que le remuerda la conciencia a alguien: ¡Es como no tener conciencia! Cosa diferente, es el uso del verbo consentir y sus derivaciones, que aluden a estar o no de acuerdo con algo, como al decir: ¡Qué niño ese tan consentido, como si no tuviese quien lo controlara con conciencia!

Con s ciencia (con ‘s’ intermedia) se refiere a la consciencia plena o total: “Es el estado de atención viva, activa, extensa, sentida y abierta, que vivimos en tiempo presente -ahora- y aquí, estando en una ubicación física parcial o totalmente conocida”. Como en el instante (sentido), cuando leemos, aquí , ahora mismo, frente a esta página de este libro o pantalla de una computadora.

Con s ciencia, además, es el conocimiento inmediato, personal, el que se obtiene en directo, uno de uno mismo. Es el estado fisiológico de vigilia (atención) en una persona, cuando se encuentran activas sus funciones neurocognitivas (cerebrales). El estado de con s ciencia hace posible percibir, conocer y reconocer el mundo psíquico y físico individual, el que nos rodea, y las realidades velozmente cambiantes que vamos creando en uno mismo, con cada actualización de esa consciencia. La consciencia define a nuestro SER, porque: “esa con s ciencia es la capacidad del ser humano, de percibir nuestra realidad y reconocernos en esa realidad, como parte de ella”.

Estando con s cientes observamos nuestros pensamientos; aun entenderlos, y experimentar nuestras emociones y sentimientos, sin juzgarlos agradables o desagradables, ni buenos o malos. Con nuestra con s ciencia activa y plena, creamos realidades que vivimos al instante . Conscientemente, además, podemos actualizar los datos de miles de momentos anteriores de la consciencia; traerlos al presente, en orden del valor subjetivo que mantengan en la actualidad. La definición con s ciencia se acepta más en psiquiatría y psicología. A veces, la consciencia se usa como sinónimo de conciencia, pero conciencia no como sinónimo de la consciencia. Al decir “Juan recuperó la conciencia, luego de desmayarse”, puede sustituirse conciencia por con s ciencia, pero en: “mi conciencia no me permite robar una tienda”, no debemos emplear el vocablo consciencia, por ser un asunto moral. ¿Sencillo, verdad?