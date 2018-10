Al mediodía de este miércoles 3 de octubre las plantas transmisoras de Radio Mundial y de la Radio Emisora Cultural del estado Táchira (oeste) sufrieron un acto de sabotaje, anunció el director de Radio Mundial, Nelson Chacín.

Cabe destacar que la señal de ambas estaciones radiales sale por la misma torre.

Es la tercera vez que esto sucede y debo resaltar que no se trata de un acto cometido por amigos de lo ajeno. Quienes han venido por tercera vez a la torre de Radio Mundial y Radio Cultural lo hacen para destruir.

Esta vez lo hicieron con la caja de sintonía y el diplexer que se encuentra en la torre de 100 metros de altura para dar señal a las dos emisoras”, precisó Nelson Chacín.

El director de Radio Mundial, repudió la reiterada acción vandálica hacia la estación radial y señaló que este tipo de actos los cometen quienes no quieren que en el país haya libertad de expresión y libertad de prensa.

“En los 60 años que lleva al aire esta señal, ha sido -de una u otra forma- el canal para quienes han estado en la oposición y del lado del gobierno también. Quienes gobiernan Venezuela hoy, transitaron por esta señal y la utilizaron para decir lo que no les gustaba de quienes gobernaban antes. Hoy son ellos los que conspiran en contra de las señales de los medios libres en el país”, aseveró.

Asimismo, cuestionó la manera en que “conspiran” en contra de un bien que pertenece al propio Estado venezolano como lo es la Radio Cultural del Táchira, con más de 50 años de fundación y perteneciente a la gobernación del estado.

El director de la radio tachirense envió un mensaje a quienes están en el gobierno: “No solo porque usted lo escucha en la radio, no solo porque usted vea lo que pasa en el país en los medios, la gente está enterada de lo que está ocurriendo en Venezuela.

El hecho de que una estación de radio no lo diga o no aparezca en la televisión o en un diario, nuestra historia está llena de ejemplos que demuestran que el país llegó a los grandes logros de la democracia, no solo a través de los medios de comunicación, sino con el trabajo y esfuerzo de los venezolanos”.

Recordó que este miércoles fue Radio Mundial pero el mes pasado, 14 medios de comunicación a nivel nacional vivieron una situación similar y el año 2017, fueron 49 medios entre impresos y audiovisuales que salieron del aire y circulación.

“El mejor ejemplo de lo que sucede lo tenemos en el Táchira: no tenemos el Diario Católico, ni el Diario de Los Andes, un hermoso ejercicio del periodismo con ediciones para Valera, otra para Mérida y la del Táchira.

Mientras que el diario de mayor circulación en los andes venezolanos, diario La Nación, no tiene papel, su impresión está reducida de cuatro cuerpos a menos de uno, convirtiéndose en una empresa diezmada”, señaló.

El director de Radio Mundial, dijo que quienes gobiernan Venezuela, “no solo persiguen a la libertad de expresión, sino también a la empresa privada y el mejor ejemplo son los casos antes mencionados”.

(Con información de El Estímulo)