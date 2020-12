El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, informó que a sólo tres días de las elecciones del 6D, el país asistirá a los centros electorales porque existe un pueblo decidido a ser libre, soberano, independiente, que no come cuentos, que no cae en el chantaje de nadie, esto a propósito de llevarse a cabo este jueves el gran cierre de campaña en el estado Carabobo, rumbo a las elecciones Parlamentarias 2020.