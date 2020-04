El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida, Lawrence Castro denunció que los merideños están siendo sometidos a un toque de queda ilegal y a vivir confinados en medio de la pandemia generada por el coronavirus, empeorando la situación en la que ya vivían, con fallas constantes de los servicios públicos.

“En Mérida los representantes del régimen de Nicolás Maduro, han impuesto un toque de queda a partir de las 2:00 p.m. y el cumplimiento de esta medida es vigilada por los distintos cuerpos de seguridad y por los colectivos”.

“La gente es abordada por los colectivos ilegales y armados, quienes sin importarles la ley, recogen a quienes se les ha hecho tarde, porque tienen que caminar hasta sus casas por la falta de transporte y de gasolina. Nadie sabe a dónde los llevan, ni cómo son tratados”, rechazó Castro.

A la vez que aseguró que hay denuncias de que “los golpean en las calles como forma de represión por incumplir el toque de queda”.

Estos hechos lamentables han tenido un impacto negativo en los comerciantes que no tienen como subsistir ante la pandemia.

“No hay una política de respeto a la ciudadanía en general y mucho menos a quienes quieren apoyar ante la contingencia, como son los comerciantes”.

Ha habido una total arbitrariedad por parte de Jehyson Guzmán, ya que ha usado los pocos recursos que quedan en el Estado como le da la gana, para someter a los merideños”.

Apagones de hasta nueve horas y la GNB vende el bidón en 40 dólares

De igual forma, el diputado Castro destacó que los servicios públicos en el estado Mérida están al borde del colapso. “Es algo desesperante, el Estado no cuenta con gas, no tenemos Internet, fallan las líneas telefónicas, tenemos apagones de hasta 9 horas y son pocas las partes donde no falla el agua”.

“Por si fuera poco, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sigue matraqueando con la gasolina. Tenemos denuncias de que venden el bidón de gasolina, que tiene 20 litros, por más de 35 dólares”, aseguró.

El parlamentario a la vez que reprochó que estas acciones ilegales profundizan la incapacidad del merideño para moverse y pone en riesgo la cosecha de alimentos en los municipios Miranda, Rángel; y además, eleva el riesgo de que se pierdan litros y litros de leche en la zona panamericana del estado; así como genera la disminución de la producción de queso.

“Esto trae como consecuencia mucha más hambruna, en pocos días Venezuela estará entrando en una crisis alimentaria mucho más profunda que generará la muerte de muchos venezolanos y causará que otros salgan huyendo del país”, vaticinó.

Merideños temen retorno irresponsable de venezolanos aumente la inseguridad

El parlamentario miembro del Parlasur, condenó que durante los últimos días hayan retornado al país más de 300 venezolanos, sin que se les garantice un verdadero protocolo sanitario, para evitar la propagación de la COVID-19 en el país.

“Los merideños estamos bastante asustados por el manejo irresponsable que se le ha dado a los venezolanos que han retornado por Colombia. No se les está dando el apoyo, ni están cumpliendo las medidas sanitarias. Tememos que con esto se nos imponga recibir ciudadanos que no son merideños y aumente la inseguridad”, expresó.

Asimismo, el diputado Castro consideró que “seguramente habrán asignaciones irresponsables y esto propagará aún más el virus, porque el régimen ha mentido sobre el manejo de retornados, los dejan en Táchira y no los pasan a sus estados. Nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo, ya que Mérida correría el mismo riesgo que corre Táchira y los pueblos fronterizos”.

Castro destacó que los venezolanos que se han devuelt,o se han topado con una triste realidad y con las mentiras de Freddy Bernal, quien les ofreció atención médica y las tres comidas diarias ,y solo están abandonados en centros educativos en Capacho.

“El régimen está usando al virus para terminar de concretar su modo comunista de gobierno, llevarnos al modelo de Corea del Norte, que es peor que el sistema cubano, sin importar las propuestas que se han venido dando para salvar al pueblo”, afirmó.

El diputado Lawrence Castro recordó a la comunidad internacional, que es importante comprender que “mientras más tiempo pase el régimen en el poder, habrán más muertos y mayor desolación en las calles del país”, publicó el Centro de Comunicación Nacional.