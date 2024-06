Precisos y contundentes. Así son los datos del candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, respecto a la crisis de las empresas del Estado que, para él, son recuperables con el enfoque puesto en los trabajadores.

Revisando sus apuntes para no dar un número errado dijo que, de acuerdo con Fedecámaras, son más de 800 empresas públicas las que están, prácticamente, en la quiebra. “El Seguro Social, por ejemplo, me dicen los expertos que está en una situación de quiebre técnico. Entonces, qué puedes tú esperar de todo eso. Por supuesto, la joya de la corona es la industria petrolera, por lo que hay que hacer un esfuerzo enorme para lograr que vuelva a ser lo que fue en el pasado, cuando producía tres millones y tantos de barriles”, detalló en entrevista exclusiva para El Carabobeño en su residencia en Caracas.

La privatización de Pdvsa fuera del plan de gobierno

Lejos de ofuscarse dando argumentos para desarmar los señalamientos del oficialismo sobre sus pretensiones de privatizar empresas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), González Urrutia, en tono siempre pausado y fluido, explicó que no es una opción.

“Dando todo el ejemplo de lo que es una política seria del Estado, es perfectamente posible mantenerla como empresa pública, pero con una sana administración”

Recordó que Pdvsa fue por años una empresa pública modelo que ocupaba una posición muy importante entre las empresas petroleras internacionales. Poco a poco fue perdiendo esa credibilidad, al punto de que hoy es una de las últimas en el mundo.

La misma posición mantiene el candidato presidencial ante otras entidades públicas que están en situación deficitaria. Habla de las empresas básicas de Guayana y el sistema eléctrico nacional, a las que calificó como un dolor de cabeza.

“Aquí se invirtieron, en años pasados, millones de dólares en la recuperación del sistema eléctrico y eso terminó en una gran corrupción. Se desaparecieron los recursos, no se recompuso nada y hoy tenemos un sistema eléctrico que, sobre todo en el interior, es un problema. Ustedes mismos deben ser objetos de eso, de que cada cuatro horas no tienen luz, o tienen por pocas horas al día”.

González Urrutia y el complejo caso Citgo

La posición de González Urrutia respecto al estatus legal de Citgo está cargada de un profundo conocimiento de la diplomacia. Él sabe que Venezuela está a punto de perder esa propiedad de refinación de petróleo y comercialización de gasolina en Estados Unidos valorada en 13 mil millones de dólares. Es una consecuencia de expropiaciones e impago de parte del Gobierno venezolano, que adquirió la empresa en 1990.

El candidato de la coalición opositora recordó que desde la PUD se ha pedido que se extienda el plazo para que comiencen las ofertas de venta sobre Citgo. “Confiamos en que podamos encontrar una solución que nos satisfaga porque eso es una empresa de todos los venezolanos”.

González Urrutia resaltó que han expresado a la justicia estadounidense todas las desventajas y consecuencias que traería para Venezuela perder Citgo. “Lo que pasa es que ellos son muy celosos en el término de lo que es la independencia de los poderes y no quieren meterse, para que vaya a verse que el Ejecutivo está interviniendo. Es una decisión de un juez de Estados Unidos, entonces ahí ellos están haciendo esfuerzos, pero la administración es cuidadosa en eso”.

Planes de gobierno: lo económico

Lejos de exhibirse como especialista en temas ajenos a él, González Urrutia reconoció que hay aspectos sobre los que no quiere ahondar, como el económico. Para estos hay expertos encargados de elaborar los proyectos respectivos, que están contenidos en el Plan País. Es un documento creado y presentado en 2019 y que González Urrutia definió como «muy bien estructurado». Contiene todas las propuestas y medidas para la reconstrucción de Venezuela.

A eso se le agrega el proyecto denominado Venezuela Tierra de Gracia, presentado por María Corina Machado, que tiene una serie de propuestas e iniciativas que apuntan al fortalecimiento institucional de Venezuela. “Y hay un tercer documento que es el que estamos tratando de hacer, como una suerte de síntesis entre el primero y el segundo. Es el de la Plataforma Unitaria que refleja las dos propuestas anteriores”.

González Urrutia preve la recomposición del país desde cero

Ante la pregunta de si eliminaría o reformaría planes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro como las misiones, los CLAP y los bonos, González Urrutia dijo que su gobierno tomará sus decisiones en función de todo lo que sea el mejor beneficio para los venezolanos.

En este punto, manteniendo una postura pacífica, el candidato expresó que se debe recomponer y reinstitucionalizar el país desde cero. Está bastante golpeado y las prioridades son muchas. “Se trata de la reconstrucción en el más amplio sentido que incluye lo económico, lo social y lo institucional porque todo esto parte de la base de que tenemos que hacer una reinstalación de las bases democráticas de Venezuela”.

Rescatar los valores y la ética de la sociedad es parte de las prioridades de González Urrutia de ganar la elección presidencial el 28 de julio, lo que pretende lograr desde el ejemplo, con bases morales firmes.

La transparencia en el más amplio sentido, con información abierta a todos los venezolanos, es parte del plan del opositor para acabar con la opacidad, por lo que aseguró que los medios de comunicación tendrán acceso a las informaciones que requieran y que la libertad de expresión será un pilar fundamental en su gobierno. «No más cierre de medios, tendremos que rescatar medios impresos como El Carabobeño y muchas otras cosas del país”.

La candidatura de la tolerancia

Con la seguridad matizando cada una de sus palabras, sin dejar a un lado su serenidad, González Urrutia dijo que la campaña de desinformación y descrédito que ha impulsado el oficialismo, señalándolo incluso de agente de la CIA, les ha resultado un gran fracaso. Las encuestas siguen favoreciendo su candidatura con una amplia ventaja.

“Las campañas de descrédito que han intentado hacer no han tenido ningún resultado, al contrario, cada vez más nuestra candidatura se consolida y aumenta la simpatía entre el electorado. Yo estoy confiado y algunas empresas de afuera nos han hecho saber que, con los actuales niveles de ventaja, aun cuando sigan haciendo esas prácticas, nunca van a llegar a hacer una diferencia importante que ponga en riesgo la ventaja que tenemos hasta este momento”.

Dejando salir una leve sonrisa, González Urrutia expresó que las encuestas que dan como ganador a Nicolás Maduro con un porcentaje muy alto son solo un cuento para el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Con una postura más recta que la que mantuvo en toda la entrevista en la terraza de su residencia familiar, resaltó que lo que más le han dicho en la calle es que es un candidato que inspira respeto.

“Me dicen que es una gran candidatura que se basa en la en la tolerancia, que no tiene un lenguaje agresivo hacia nadie, que el adversario político es visto como tal y no como un enemigo, que llevamos un mensaje prudente y, por supuesto, la esperanza que tiene un pueblo de encontrar una salida para Venezuela”.

También dejó claro que, de ganar la elección, no tomará ninguna acción en contra del actual presidente. “Aquí no hay odio, aquí no hay pase de factura. Este es un gobierno que gobernará con los mejores para sacar al país de la crisis”. Pero aclaró que la justicia podrá tomar decisiones y en eso el ejecutivo no intervendrá.

La terraza y las famosas guacamayas de Edmundo

La tarde estaba nublada y aún no era la hora para que las guacamayas visitaran la terraza. “Vamos a ver si logro que vengan con mi trampa”, expresó González Urrutia al pedir que le pasaran un envase de plástico con semillas de girasol que hizo sonar con fuerza. Pero no. Las guacamayas no se acercaron, solo se veían pasar de cerca mientras el candidato respondía con una tranquilidad que parecía inquebrantable a cada una de las preguntas, sin que alguna reflejara incomodidad en él.

Es una terraza desde la que se puede ver la imponencia del Ávila entre las nubes, coronado con el hotel Humboldt. En ella tiene colgada una máscara, que sale en casi todas las fotos. Es un regalo del exgobernador Liborio Guarulla, hecha a mano por indígenas del Amazonas. La casa del candidato es acogedora, como la de los abuelos que tuvieron una vida activa. Está llena de arte, sobre todo venezolano, plantas saludables, sofás cómodos y retratos familiares.

La vida del candidato González Urrutia, el candidato «frasco»

El tiempo para conversar era limitado, pero en ningún momento contestó acelerando el paso. “Esta es la entrevista número 45 que doy desde abril, y aún quedan como 50”, dijo quien ahora tiene una dinámica totalmente distinta.

“Estoy desde las 6:00 a.m. trabajando, esta es la cuarta o quinta actividad del día y tengo otras dos entrevistas con medios”.

Pero, más allá de la agenda llevada al tope, hay algo que no es negociable para él. “Me tomo el café aquí en la terraza todas las mañanas, leyendo y escuchando las noticias en el programa de radio de Román Lozinski”.

Y si está en casa durante la mañana o al final de la tarde, disfruta de la vista junto a las guacamayas. “He tenido hasta 12 al mismo tiempo paradas aquí”, expresó.

Antes de despedirse, en tono gracioso, sin perder la pasividad en sus expresiones, dijo que él fue designado con una etiqueta “odiosa” como candidato tapa. “Pero ahora soy el candidato frasco”. Soltó una sonrisa y dejó la terraza para atender una llamada previamente pautada.

