El miércoles 31 de julio el vicepresidente del área económica del régimen de Maduro, Tareck El Aissami, fue incluido en la lista de los fugitivos más buscados por la Inmigración de Estados Unidos (EEUU) por presunto narcotráfico internacional.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter. El organismo enfatizó que el funcionario venezolano es buscado por el delito de tráfico de sustancias ilícitas.

La agencia, perteneciente al Departamento de Seguridad, publicó en el sitio web oficial la ficha del funcionario venezolano en las que se describen sus características físicas y las razones por las cuales está siendo solicitado.

“En febrero de 2017, la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tareck Zaidan El Aissami, ciudadano venezolano, como traficante de narcóticos especialmente designado (SDNT) de conformidad con la Ley Kingpin por desempeñar un papel importante en los narcóticos internacionales”, señala EEUU. El vicepresidente del área económica venezolana facilitó envíos de narcóticos desde Venezuela, agrega.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también incluyó en la lista de los más buscados a Samark López, quien ha sido señalado de ser el supuesto testaferro de El Aissami. El organismo recordó que en 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a venezolano de 45 años de edad “por desempeñar un papel importante en el narcotráfico internacional”.

“López brindó asistencia material y apoyo financiero en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico de Maddah y en representación de ella. Durante más de dos años”, señala el organismo de la nación norteamericana.

Con información de Tal Cual

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt

— ICE (@ICEgov) July 31, 2019