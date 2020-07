El Balón de Oro, premio otorgado por la revista France Football al mejor futbolista del año, no será entregado en 2020 debido a “las circunstancias excepcionales” en las que se encuentra la temporada por la pandemia de COVID-19.

La revista francesa anunció en un comunicado que no realizarán la entrega del prestigioso premio porque “no se dan las suficientes condiciones de igualdad”, en una temporada en la que los jugadores no estarán en las mismas condiciones “ni a nivel estadístico ni de preparación”.

“Creemos que un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En términos deportivos, solo dos meses, de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar”, expresaron en el comunicado.

Los responsables de la revista gala dejaron claro que esta decisión no les “encanta” pero que “ayudará a proteger la credibilidad y legitimidad del premio”.

Por primera vez en su historia desde 1956, el galardón no tendrá un ganador. Por lo tanto, Lionel Messi continuará siendo el vigente Balón de Oro por un año más, luego de ganarlo en 2019.

Futbolistas que se ven danmificados por la cancelación del premio

Varios futbolistas se ven damnificados por esta decisión luego de realizar una temporada notable. Sin ir más lejos, el propio Messi consiguió ser el ‘Pichichi’ de LaLiga y está con opciones en la Champions. Por su parte, Cristiano Ronaldo, otro de los que acostumbra a estar entre los favoritos año tras año, está haciendo una temporada más que notable en la Juventus, luchando por ser el máximo goleador de la Serie A y aún vivo en Champions.

También, en esta atípica temporada, otros futbolistas que no acostumbran a estar entre los finalistas tuvieron un año más que notable con el que podían optar al Balón de Oro. Karim Benzema y Sergio Ramos, ambos vitales en el campeonato de Liga obtenido por el Real Madrid, o Robert Lewandoski, quien lidera la carrera por la Bota de Oro con 34 tantos, se muestran como los grandes danmificados de la cancelación del prestigioso premio.