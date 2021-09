Antes de su ingreso a cuidados intensivos, en agosto de este año, el Cardenal Urosa Savino dejó escrito un mensaje a la feligresía, el cual fue difundido este domingo 12 de septiembre por la Arquidiócesis de Caracas, institución que anunción que monseñor recibió los santos sacramentos de la comunión y la extremaunción.

En su escrito, monseñor Urosa reiteró su gran afecto al pueblo venezolano y su entrega absoluta a su libertad. «Mi trabajo por el país ha estado siempre guiado por un inmenso amor patriótico a todos los sectores del pueblos de Venezuela, sin exclusión alguna, y por supuesto en la línea de la Constitución Nacional, que nos propone los derechos inalienables que no pueden ser conculcados por ningún gobierno”

A continuación el comunicado

En este momento ante la eventualidad de tener que pasar a terapia intensiva por un agravamiento de mi situación, he querido recibir los santos sacramentos, y al mismo tiempo hacer una breve declaración de amor a Dios y amor a la Iglesia, y de amor al pueblo de Venezuela.

Por supuesto, me siento inmensamente feliz de haber sido sacerdote, vivir mi vocación con gran ilusión. He tenido la fortuna y la bendición que Dios me ha llevado por caminos insospechados de servicio, y de altísimas responsabilidades en la Iglesia que agradezco en el alma. Pido perdón a Dios y a todos mis hermanos por las faltas que haya podido haber cometido, especialmente por las faltas de omisión. Nunca he querido hacerle mal a nadie, y siempre he procurado actuar buscando la gloria de Dios, y el bien de la Iglesia y de las almas, y de las personas involucradas; espero pues, que eso se me tenga en cuenta.

También, expreso mi gran afecto al pueblo venezolano y mi entrega absoluta a su libertad, a sus instituciones, a la defensa de los derechos del pueblo frente a los atropellos que se hayan cometido por parte de los gobiernos nacionales. Y en esa actitud, he estado siempre también actuando, no por odio, ni por rencor, sino por defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos del pueblo venezolano. De manera pues que espero que Venezuela salga de esta situación tan negativa”.

Mi trabajo por el país ha estado siempre guiado por un inmenso amor patriótico a todos los sectores del pueblos de Venezuela, sin exclusión alguna, y por supuesto en la línea de la Constitución Nacional, que nos propone los derechos inalienables que no pueden ser conculcados por ningún gobierno.

El episcopado venezolano es uno solo, y yo he servido siempre con un gran espíritu de colegialidad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conservarnos siempre así».

Desde que fue internado a causa de la COVID-19, la salud de monseñor Urosa Savino ha sido motivo de preocupación de la feligresía, que ha elevado sus oraciones por su pronta recuperación.