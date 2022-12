El piloto de automovilismo, Alexander Albon, confesó que la última temporada en la que fue titular de la escudería Williams ha sido la mejor de su corta pero prometedora carrera.

El tailandés de 26 años, que fue subcampeón de la GP3 Series y tercero en el Campeonato de Fórmula 2, considera que la temporada de 2022 ha sido la mejor tras su debut en Toro Rosso y la mitad de año compitiendo con Red Bull en 2020.

“Personalmente creo que ha sido un año muy positivo. Creo que ha sido mi año más fuerte en la Fórmula 1. No he hecho muchos, pero de los tres, es el más fuerte”.

Tras un ascenso turbulento a Red Bull con la salida de Pierre Gasly y el año sabático que tomó al ser reemplazado por Sergio Pérez en la escudería austriaca, Albon admitió que ha aumentado su dominio en el auto que maneja.

“Siento que este año he estado en control del coche, que he sido capaz de llevarlo al límite. Y eso fue algo que me costó un poco en 2020, empezar a perder esa autoridad sobre el monoplaza, y ser capaz de conseguir lo que quiero de él. Fui un poco reactivo en ese sentido en 2020, dejando que el auto hiciera lo suyo y reaccionando a ello”.

El piloto manifestó que con cada carrera se iba sintiendo mejor y más motivado, que el equipo le permite desarrollarse y que el monoplaza se adapta completamente a él. “Fui capaz de poner el coche donde quería. Y no quiero decir que sea más estable, porque no lo es, es menos estable. Pero sí, la verdad es que me sentí bien tan pronto como lo conduje por primera vez”.

“Se trata de construir a partir de ahí. En cada carrera que ha pasado tengo más confianza. Y, por supuesto, los buenos resultados han ayudado”, apuntó.

