La icónica empresa, que ha estado siete años sin un expositor propio en la versión brasileña de la Game Show, presentará ante el público local algunos de sus títulos más recientes de la saga Mario Bros o “The Legend of Zelda”.

Los amantes de los videojuegos también disfrutarán de títulos que aún no han llegado al país suramericano, como “Death Stranding”, “Marvel’s Avengers”, “Minecraft Dungeons”, y Need for Speed Heat, entre otras producciones de PlayStation, Xbox y Nintendo.

Asimismo, se celebrarán conferencias de personalidades de la industria, como John Romero, creador de “DOOM”; Yoshinori Ono, productor de Street Fighter 5; Ed Boon, creador de Mortal Kombat; y el trío de actores Steven Ogg, Shawn Darnell y Ned Luke, que dieron voces a los protagonistas en Grand Theft Auto V.

Habrá además campeonatos de “deportes electrónicos”, una exposición de videojuegos antiguos, ambientes ‘cosplay’, en el que los usuarios podrán ir disfrazados de sus personajes virtuales favoritos, y decenas de máquinas arcade disponibles para hacer las delicias del público.