*** TIEMPO VENCIDO. Definitivamente al régimen de usurpación se le acabó la cuerda. Desde hoy los venezolanos tienen que permanecer más alertas aún, pues se terminó la mamadera de gallo con las llamadas citas de diálogos o negociaciones, en procura de un arreglo que pusiera final a la crisis social, económica y política del país y que permitiera, en sana paz, abrirle espacios a la reconciliación nacional, a las libertades y al pleno ejercicio de la democracia y el entendimiento. El señor Nicolás Maduro se negó, apelando a todas las argucias disponibles, a devolver la tranquilidad y el progreso a los venezolanos, y de allí que, ahora solo media apenas es un paso, para que entremos de lleno a un nuevo escenario, nada deseado ni conveniente para Venezuela, dados los riesgos implícitos. Pero así lo quiso el régimen, que prefirió apostar a la guerra y la violencia, y no a darle alternativas a la voluntad popular del 80%, que quiere gobierno de transición y elecciones libres, por lo menos. Trago amargo.

*** SALUDO A LA BANDERA. Para hoy en Nueva York se fijó una reunión ampliada del Grupo Internacional de Contacto, en el que es predominante, como contundente, la postura de la Comunidad Europea, a la que también asistirá la determinante representación del Grupo de Lima, y aunque no aparezca por ninguna parte de la agenda, un mínimo asomo de la decisión que se va a adoptar en la cita conjunta, en correspondencia con la realidad de los hechos, todas las variables ocultas y manifestaciones silenciosas, colocan en la puntería, que Venezuela no tiene otra opción, que no sea la intervención militar en alianza, para atender la emergencia. En la misma corriente se deslizará el encuentro, por cierto nada casual, que también este lunes 3 de junio, han concertado en Bogotá, los ilustres cancilleres de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y de Rusia, Serguéi Lavrov, con un único tema en bolsillo: la crisis de Venezuela, que evidentemente afecta a esos dos países. Punto y aparte.

*** HONOR A LA PALABRA. A Aquiles Hopkin, Coordinador Nacional del Área Agroalimentaria del Plan País, que motoriza Juan Guaidó, y quien a la sazón también es el presidente de Fedeagro, le corresponde una actividad bastante ruda y exigente, pues tiene que trabajar en dos vertientes muy agudas: una, para dejar en claro que no tiene ningún compromiso con los actos delictivos atribuibles a los jerarcas del régimen que se han enriquecido con las importaciones de productos, insumos y equipos, sobre todos las cajas CLAP, y por la otra, engranar y llevar hacia puerto seguro, toda la estrategia que será necesaria desarrollar de inmediato, para garantizarse suministro alimentario a Venezuela, tan inmediatamente se produzca un efectivo cambio de gobierno, con libertad y democracia. Los aparentes vínculos del señor Hopkin con el actual ministro Castro Soteldo, que vienen desde tiempos de Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres, podrían ser de mucha utilidad, pero igual “una piedra en el zapato” de dolor y amargura, en el trabajo encomendado al señor presidente de Fedeagro. La masa no está pa’bollo.

*** ESTADO DE SITIO. El régimen no midió, en dimensión exacta, el berenjenal que se le vendría encima, al meter a Henry Ramos Allup, en el mismo saco de la persecución contra la Asamblea Nacional, gestión criminal en la que ya acumula tropelías sobre derechos constitucionales de casi 20 parlamentarios, y no tanto porque el máximo dirigente nacional de Acción Democrático tenga privilegios personales diferentes a los de sus colegas, sino por ser la cabeza del principal partido del andamiaje democrático venezolano, al que llegó sin máculas ni cortando caminos. Ahora la dictadura no encuentra que hacer con la situación, y los esbirros no les ha quedado otra salida que desviarse en el camino y dejar que el líder adeco mantenga inalterable sus funciones políticas, despache desde su oficina en La Florida, atienda las reuniones del CEN adeco y duerma en su cama, como si nada ocurriera a su alrededor, tanto así que hasta se ha reunido, con la debida prudencia, con Juan Guaidó. También miedo a su lengua.

*** DESNUDO CON SOMBRERO. Diferente es la situación del diputado larense Edgar Zambrano, vicepresidente de la AN y mano derecha del mismo Ramos Allup, quien lleva casi un mes desaparecido forzosamente, aunque se sospecha que lo tienen bajo los peores rigores y afrentas en una celda en Fuerte Tiuna, como una medida tiránica de amedrentamiento directo a los demás miembros del Poder Legislativo, lo que significa, sin discusión alguna, un delito de lesa humanidad y una flagrante violación al Estatuto de Roma, similar a la repetida con alevosía a Gilber Caro. Secuestro sin rescate.

*** JUNTOS, NO REVUELTOS. Será la próxima semana la juramentación oficial de la Dirección Política del PSUV en Carabobo, tras haber privado el advenimiento entre las dos tendencias que se baten el coleto por el control del partido en la región. Rafael Lacava, quiera él o no, o lo quieran o no lo quieran, será por lo pronto el Coordinador Político Regional y su lugarteniente, Samuel Cohén, el coordinador de organización. Saúl Ortega pasa ahora a coordinar la estructura ideológica, que bastante les hace falta y José Ávila será el nuevo coordinador del movimiento social. Quedará respetada la presencia interna de la fracción de los dirigentes históricos, como la de Héctor Agüero, Argenis Loreto y Flor García, junto a Saúl Ortega. Toma y dame

*** RETRATO HABLADO. La planta de Ford Motor de Venezuela, la primera de su trascendencia económica y productiva que se instaló en la Zona Industrial de Valencia, y que, en sus mejores tiempos le garantizó empleo seguro y bien remunerado hasta a mil 800 trabajadores, ahora en caída libre, su nómina se vino a menos de 400 empleados y obreros, una vez que su actividad de ensamblaje de vehículos se desplomó a cero, y su fuerza laboral, por mandato de la crisis nacional, se vio en la necesidad de asumir arreglos legales, de supervivencia social. Revolución bonita.

*** ENMIENDA NI TACHADURA. Los pequenos y medianos industriales y artesanos de Carabobo, como era de esperarse, sin ver para atrás, resolvieron en unidad perfecta, postular la candidatura del economista Jonathan Aldana, para la presidencia de Fedecámaras, quien pudiera convertirse en el sustituto ideal de Carlos Luis González, en los próximos días. Hubo unos ligeros escarceos, pero las oportunidades llegan una sola vez, y hay que aprovecharlas. Aldana tiene pedigrí como empresario y también como dirigente gremial, y como tal bien ganada su nominación. Hijo de gato, caza ratón.

*** DESVELO DIURNO. Juan Guaidó comenzó a pensar en más alto, y su desplazamiento por todo el territorio nacional, lo proyectan como un virtual candidato presidencial, dando la vez la sensación que, ha logrado impactar como verdadera alternativa de unidad en los más variados sectores de la oposición. El viraje en su discurso, con más elocuencia y seguridad, lo presentan también como verdadero convencido, de que viene una sacudida y que en puertas anda sobrevolando un cambio que supone, de hecho y derecho, el cese de la usurpación, la asunción un gobierno de transición negociada, una modificación del sistema electoral y la conformación de un CNE transparente, con personalidades de alto nivel académico, total y absoluta imparcialidad, capaces de llamar y organizar unas elecciones generales, que le devuelvan la confianza a los venezolanos en cada una de sus decisiones. La visita a Barinas pudo ser la portada, y los 30 siguientes días por venir, la contraportada. Suficiente.

*** VERSION satelital. Los comicios de IPAPEDI en la UC, que desde hoy imponen mayor calor, retoman también la dinámica en la cultura electoral, que tanto extrañaba el Alma Mater. El Gordo Guevara ha repuntado y hoy estaría ganando en las facultades de Faces, Educación, Ingeniería. El profesor Fermin Conde controla la ventaja en la facultad de Ciencias de la Salud, Odontología y Ciencias Jurídicas; Facyt por definirse. La decisión final en manos de los jubilados, población que ha mermado en un 1/3 de su total, afectados por la diáspora propia del país. Las autoridades universitarias en el ejercicio de la democracia, apoyan candidatos distintos; y subyace en esta oportunidad el impacto que tendrán futuras contiendas rectorales de esta Casa de Estudio, que algún día se podrán realizar, de la mano de Guaidó, según el deseo del otro gordo, el circunspecto, José Ángel Ferreira.

RETAZOS EN TROCITOS. El alcalde de Valencia, Jesús A. Marvez, entregó reconocimientos, por antigüedad y conducta, a un grupo numeroso de trabajadores municipales, para celebrar con mucho entusiasmo el 1`de mayo, tal como es tradición y costumbre. Empero, hasta ahora se ha resistido a iniciar la discusión de la nueva contratación colectiva, contrariando a instrucciones que en cadena nacional giró Nicolás Maduro, antes de la usurpación y que ha reiterado en ejercicio del poder que constitucionalmente cesó en enero pasado. Y lo más grave, Marvez se niega hasta recibir a la junta directiva del sindicato de trabajadores municipales, los mismos que a casi a diario protestaban contra Miguel Cocchiola y aplaudían al candidato del PSUV, y eso que el musiú les pagaba religiosamente un 35% de aumento salarial, en cada mes de enero de su mandato.

*** Ningún trabajador jubilado en la Alcaldía de Valencia ha recibido el beneficio la caja de productos que ordenó y entregó el burgomaestre a los empleados y obreros activos. También pasaron lisos en el reparto del pollo desplumado y el cartón de huevos que retiraron los trabajadores municipales activos. Discriminación o descuido. En cualquier caso una desconsideración brutal.

Francisco M. Pérez efeemeperez